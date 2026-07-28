Amorim, Hojberg'i (ya da bu özelliklere sahip bir orta sahayı) as oyuncular Rabiot ve Modric'in yanına eklemek istiyor. Ancak önce, 2 pozisyon için 9 oyuncunun bulunduğu kadroyu azaltmak gerekecek. Bologna, Comotto için bastırıyor ancak futbolcu çocuğu olan oyuncunun bu sezon Amorim'in yönetiminde kalma ihtimali yüzde 70. Musah için alıcı aranıyor ve oyuncu yüzde 100 ayrılacak. Fofana için ise Everton ve Crystal Palace gibi iki Premier League kulübünün ilgisi var: Milan'da kalma isteği yüzde 50 ihtimali aşmıyor.





Jashari hâlâ bilançoda önemli bir yük oluşturuyor ve tüm değerini gösterebilmesi için bir şans daha bulabilir. Ricci için ise durum farklı; Amorim'i ikna edemedi ve Milan'dan hemen ayrılabilir. Loftus-Cheek kesinlikle gönderilebilir durumda ancak somut teklifleri yok ve ayrılmak için de bir adım atmıyor. Chukwueze ile Saelemakers ise yüzde 100 kalıyor.





Forvetler bölümünde: Camarda kalıyor, resmi doğrulama doğrudan Amorim'den geldi. Kiralık gönderilme ihtimali üzerine değerlendirmeler sürüyor. Pulisic, Nkunku ve Cisse'nin ise kalması bekleniyor. Leao ise ayrı bir parantezi hak ediyor: küçük bir spoiler, yüzde 100 ayrılacak.