Goncalo Ramos ve Gila için rakiplerinin önüne geçen Milan, nerelere ve nasıl müdahale edeceğini anlamak için kapsamlı bir iç değerlendirme sürecine girdi. Elbette bu yarı durgunluk döneminin arkasında açık bir neden yatıyor: giden oyuncu transferleri ivme kazanmıyor ve bunlar olmadan Cardinale ile Amorim'in üzerinde anlaştığı güçlendirme operasyonunu tamamlamak neredeyse imkânsız. Red Bird patronu, transferlerden sorumlu ismi Almstadt'tan, projede merkezi görülmeyen oyuncuların satışıyla ilgili görevi başlatmasını istedi.
Çeviri:
Milan'da Almstadt, gönderilecek oyuncular için transfer operasyonunu başlatıyor: Kimler kalabilir, kimler ayrılacak
Kaleciler ve savunmacılar arasında
Sosyal medyadaki gizeme, yani Instagram profilindeki tüm paylaşımların silinmesine rağmen, Maignan Milan'da kalacak ve kaptanlık görevine devam edecek. Onun arkasında Pietro Terracciano ve Lorenzo Torriani yer alacak; Matteo Pittarella ise Milan Futuro'nun birinci kalecisi olacak ve bir gözü de A takımda olacak. Milan'da kalması kesin görülen savunmacılar arasında hem Matteo Gabbia hem de Strahinja Pavlovic var (Crystal Palace'tan gelen teklifi reddetti). Fikayo Tomori ise ayrılmaya yakın; kulüp somut teklifler bekliyor. Koni De Winter ise kampta Ruben Amorim tarafından test edilecek: teknik kalitesinden faydalanmak için onu savunmanın merkezinde oynatma düşüncesi var. Davide Bartesaghi savunma ile orta saha arasında çok fazla süre bulacak, Pervis Estupinan'ın takımda kalma ihtimali ise yüzde 50: Aston Villa henüz görüşme masasından kalkmış değil. Milli oyuncular döner dönmez Filippo Terracciano için de veda zamanı gelecek; oyuncuya Serie A'dan bazı talepler var.
Orta saha (tıkanmış durumda) ile hücum hattı arasında
Amorim, Hojberg'i (ya da bu özelliklere sahip bir orta sahayı) as oyuncular Rabiot ve Modric'in yanına eklemek istiyor. Ancak önce, 2 pozisyon için 9 oyuncunun bulunduğu kadroyu azaltmak gerekecek. Bologna, Comotto için bastırıyor ancak futbolcu çocuğu olan oyuncunun bu sezon Amorim'in yönetiminde kalma ihtimali yüzde 70. Musah için alıcı aranıyor ve oyuncu yüzde 100 ayrılacak. Fofana için ise Everton ve Crystal Palace gibi iki Premier League kulübünün ilgisi var: Milan'da kalma isteği yüzde 50 ihtimali aşmıyor.
Jashari hâlâ bilançoda önemli bir yük oluşturuyor ve tüm değerini gösterebilmesi için bir şans daha bulabilir. Ricci için ise durum farklı; Amorim'i ikna edemedi ve Milan'dan hemen ayrılabilir. Loftus-Cheek kesinlikle gönderilebilir durumda ancak somut teklifleri yok ve ayrılmak için de bir adım atmıyor. Chukwueze ile Saelemakers ise yüzde 100 kalıyor.
Forvetler bölümünde: Camarda kalıyor, resmi doğrulama doğrudan Amorim'den geldi. Kiralık gönderilme ihtimali üzerine değerlendirmeler sürüyor. Pulisic, Nkunku ve Cisse'nin ise kalması bekleniyor. Leao ise ayrı bir parantezi hak ediyor: küçük bir spoiler, yüzde 100 ayrılacak.
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