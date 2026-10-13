Milan'ın açıklaması şöyle: "AC Milan, bugün Amsterdam'da Alexis Saelemaekers'in sağ ayak bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu. Milan sağlık ekibinden Dr. Andrea Bulgheroni ve Diego Mantovani'nin hazır bulunduğu, Dr. Gino Kerkhoffs tarafından gerçekleştirilen artroskopik temizleme ve stabilizasyon operasyonu tam anlamıyla başarılı geçti".