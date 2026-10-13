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Grafica Saelemaekers Milan 2025 26Calciomercato
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Milan'da Alexis Saelemaekers'ın ameliyatı kusursuz geçti: iyileşme süresi

AC Milan
Serie A
A. Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, millî takım arasındaki sakatlığının ardından sağ ayak bileğinden ameliyat edildi. Aynı ayak bileği, oyuncunun iki yıl önce Roma'da bir malleolünün kırılmasının ardından geçirdiği operasyon nedeniyle stabilitesini kaybetmişti. Milan'ın açıklamasına göre ameliyat tamamen başarılı geçti.

  • AÇIKLAMA

    Milan'ın açıklaması şöyle: "AC Milan, bugün Amsterdam'da Alexis Saelemaekers'in sağ ayak bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu. Milan sağlık ekibinden Dr. Andrea Bulgheroni ve Diego Mantovani'nin hazır bulunduğu, Dr. Gino Kerkhoffs tarafından gerçekleştirilen artroskopik temizleme ve stabilizasyon operasyonu tam anlamıyla başarılı geçti".

  • İyileşme süreleri

    Anderlecht, Bologna ve Roma'nın eski oyuncusu 3 ila 4 ay sahalardan uzak kalacak. Her şey yolunda giderse Şubat 2027'de sahalara dönecek.

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