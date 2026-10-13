Alexis Saelemaekers, millî takım arasındaki sakatlığının ardından sağ ayak bileğinden ameliyat edildi. Aynı ayak bileği, oyuncunun iki yıl önce Roma'da bir malleolünün kırılmasının ardından geçirdiği operasyon nedeniyle stabilitesini kaybetmişti. Milan'ın açıklamasına göre ameliyat tamamen başarılı geçti.
Calciomercato
Çeviri:
Milan'da Alexis Saelemaekers'ın ameliyatı kusursuz geçti: iyileşme süresi
AÇIKLAMA
Milan'ın açıklaması şöyle: "AC Milan, bugün Amsterdam'da Alexis Saelemaekers'in sağ ayak bileğinden ameliyat edildiğini duyurdu. Milan sağlık ekibinden Dr. Andrea Bulgheroni ve Diego Mantovani'nin hazır bulunduğu, Dr. Gino Kerkhoffs tarafından gerçekleştirilen artroskopik temizleme ve stabilizasyon operasyonu tam anlamıyla başarılı geçti".
İyileşme süreleri
Anderlecht, Bologna ve Roma'nın eski oyuncusu 3 ila 4 ay sahalardan uzak kalacak. Her şey yolunda giderse Şubat 2027'de sahalara dönecek.
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