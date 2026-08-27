Milan, Gimenez’in oyuna dönme şansı hiç olmamasına rağmen bu günlerde bir başka santrfor aramak için transfer piyasasına müdahale etmeyecek. Kulüp, önce Ramos-Camarda ikilisinin vereceği garantileri değerlendirmek isteyecek, ardından yalnızca bir sonraki kış transfer döneminde hamle yapıp yapmamaya karar verecek.





Yaklaşan satışla birlikte Amorim, bu ikiliye alternatif olarak yalnızca tek bir plan deneyebilecek: Pulisic’i sahte 9 olarak kullanmak, ancak Amerikalı oyuncu kendi comfort zone’undan çıkmayı sevmiyor. Loftus-Cheek’in etki alanını daha da ileri taşıması ihtimali ise kesinlikle daha zayıf: Zaman zaman Pioli döneminde Milan’da 9 numara olarak görev yaptı ama bu, anın çaresizliğinden doğan bir hamle olurdu.