Neredeyse bir saatlik, futbolun konuşulduğu bir basın toplantısı. Ruben Amorim iletişimde de hücum oynuyor ve geriye yaslanan bir savunma bloğu kullanmıyor. Sorularla yüzleşiyor, onlardan kaçmıyor, ayrıntılara iniyor ve teknik içeriği öne çıkarıyor. Onun hırsı büyük ve iddialı bir projeyle el ele ilerliyor: gençleri bir kenara bırakmadan zafere ulaşmak. Cisse, Comotto ve Camarda'nın değer kazanması bir zorlama değil, derin bir inanç.
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Milan'da 3 kulvar için sadece 2 forvet: Amorim'in kesin tercihi belli oldu
Camarda’ya yer açıldı
Goncalo Ramos, 75 milyon euroluk bir forvet ve PSG ile Paris'te kazandığı iki Şampiyonlar Ligi'nin ardından Milan'a geldi. Cardinale , eski Benfica oyuncusuna hayran olan Amorim'in de onayıyla 9 numara sorununu çözdüğü umuduyla Portekizli milli oyuncu için tüm kozlarını oynadı. Uzun bir sezonda ve Milan'ın üç kulvarda mücadele edeceği bir dönemde, yükselen yetenek Camarda'nın yanı sıra onun gücü yeterli olacak mı? Bu bilmeceyi Amorim basın toplantısında çözdü: "Transfer dönemi kapanmadan önce konuşmak istemiyorum. Camarda'nın alana ve zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ama sahte dokuzla da oynayabiliriz. Ben Camarda'ya çok inanıyorum ve başka seçeneklere değil, ona sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Francesco'ya yardım ederek aslında kendime de yardım ediyorum. Ramos çok üst düzeyde, ama Camarda'nın kendini üçüncü seçenek değil, ikinci seçenek olarak hissetmeye ihtiyacı var; böylece ihtiyaç duyulduğunda hazır olabilir. Böylece kendini önemli hissedecek. Oyunumuza uyum sağlıyor. Ramos'a kıyasla bir fark olacak ve ben ona çok inanıyorum, ama biz yeni bir projenin içindeyiz. Yaşından bağımsız olarak forma için savaşmalı; o bir Milan oyuncusu ve biz ona çok inanıyoruz".
Tek bir alternatif plan
Milan, Gimenez’in oyuna dönme şansı hiç olmamasına rağmen bu günlerde bir başka santrfor aramak için transfer piyasasına müdahale etmeyecek. Kulüp, önce Ramos-Camarda ikilisinin vereceği garantileri değerlendirmek isteyecek, ardından yalnızca bir sonraki kış transfer döneminde hamle yapıp yapmamaya karar verecek.
Yaklaşan satışla birlikte Amorim, bu ikiliye alternatif olarak yalnızca tek bir plan deneyebilecek: Pulisic’i sahte 9 olarak kullanmak, ancak Amerikalı oyuncu kendi comfort zone’undan çıkmayı sevmiyor. Loftus-Cheek’in etki alanını daha da ileri taşıması ihtimali ise kesinlikle daha zayıf: Zaman zaman Pioli döneminde Milan’da 9 numara olarak görev yaptı ama bu, anın çaresizliğinden doğan bir hamle olurdu.
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