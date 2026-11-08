Milan'ın forveti Alphadjo Cisse, 2006 doğumlu oyuncunun bir kez daha gol attığı Genoa deplasmanındaki galibiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "Benim için nasıl bir haftaydı? Neyin yolunda gitmediğini anlamaya çalışmalıyız. Bugün doğru bir tutumla sahaya çıktık ve üç puanı aldık. Shevchenko'nun da benim gibi Milan'da 13 maçta 8 gol attığını biliyor muyum? Buna yorum yapacak bir şey yok. Teknik direktörün bana verdiği fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Gol atsam da atmasam da önemli olan kazanmak. Gol gelirse daha da mutlu olurum".