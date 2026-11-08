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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Milan, Cisse: "İlk 13 maçta attığım gol sayısı Shevchenko'nunkiyle aynı mı? Fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum"

M. Cisse
Genoa - AC Milan
Genoa
AC Milan
Serie A

Milan'ın forveti, Genoa deplasmanındaki galibiyetin ardından konuştu.

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Serie A

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Milan'ın forveti Alphadjo Cisse, 2006 doğumlu oyuncunun bir kez daha gol attığı Genoa deplasmanındaki galibiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "Benim için nasıl bir haftaydı? Neyin yolunda gitmediğini anlamaya çalışmalıyız. Bugün doğru bir tutumla sahaya çıktık ve üç puanı aldık. Shevchenko'nun da benim gibi Milan'da 13 maçta 8 gol attığını biliyor muyum? Buna yorum yapacak bir şey yok. Teknik direktörün bana verdiği fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Gol atsam da atmasam da önemli olan kazanmak. Gol gelirse daha da mutlu olurum".

  • Millî takıma ilk kez çağrılması hakkında: "Çok mutluyum. Yeteneklerimi göstermek ve burada yer alabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım".

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Gelecek maçlar
SAS

SAS

Serie A

22 Kas 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC