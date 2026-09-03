İki maç, sıfır dakika. Christian Pulisic, 2026-27 sezonunda henüz Milan forması giymedi; bunu pazar günü, Juventus'a karşı, Allianz Stadium'da yapmayı umuyor. İyi tanıdığı bir stat; yakın geçmişte burada kötü bir gece yaşamıştı: 5 Ekim 2025'te bir penaltı kaçırdı ve Milan 0-0'ı bozmayı başaramadı. Kaçan bir fırsat, sakatlıklar nedeniyle sportif açıdan lanetli geçen bir sezonda. Sonuncusu Dünya Kupası'nda yaşandı: sağ bacağında tibia ile fibula arasındaki birleşim bölgesinde kemik ödemi, sezon öncesi kampını kaçırmasına neden oldu ve onu geriden gelmeye zorluyor.
Çeviri:
Milan, Christian Pulisic’in durumu nasıl? Amorim’in şüpheleri, pamuk ipliğine bağlı sözleşme yenilemesi ve yeniden bulunması gereken liderlik
İkinci sıradan başlıyor
Eski Chelsea ve Borussia Dortmund oyuncusu, geçen cuma Venezia karşısında alınan galibiyette yedek kulübesindeydi ancak henüz hazır değil. Bunu maç sonu röportajında Ruben Amorim doğruladı: "Büyük bir yeteneği var. Sadece oyuncularımın iş yükünü yönetmem gerekiyor ve şu anda kazanmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden Pulisic'in forma şansı bulması zor, ancak bizim için son derece önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor." Kısacası, bugün itibarıyla ikinci planda, Cisse ve Loftus-Cheek'in gerisinde yer alıyor. İlk 11 forması garanti değil, Amerikalı artık dokunulmaz değil. Yerini yeniden kazanması gerekiyor, 2025 sonuna kadar yaptıklarıyla geçinemez.
Hâlâ hazır değil: Juventus maçında kulübede
Onun yeteneği tartışma konusu değil; Amorim’e neler katabileceği de öyle. Ancak şu an için, fiziksel sorun çözülmüş olsa da, oynayacak, takıma artı değer katacak durumda değil. Juventus karşısında maça ilk 11’de başlamayacak, ikinci yarıda birkaç dakika oynayabilir ama bu konuda da kesinlik yok. Çok şey maçın gidişatına bağlı olacak; tıpkı Milan’ın 2-0’ı ancak son bölümde bulduğu, Meazza’daki Venezia karşılaşmasında olduğu gibi. Amorim’in son derece yüksek efor gerektiren futbol anlayışında ayrıcalığa yer yok; iyi durumda olan, fark yaratabilecek isimler oynar. Pulisic şu anda hazır değil.
Yeniden kazanılması gereken liderlik, yeni sözleşme ise uzak görünüyor
Leao’yu kaybeden ve bonservisiyle Galatasaray’a gönderen Milan, yeni hücum liderleri arıyor. Pulisic, transfer piyasasının bir sıkıntı kaynağı olduğu zorlu bir yazın ardından buna yeniden dönüşmek için gereken her şeye sahip. Major League Soccer kulübü New York Fc, onu ABD’ye götürmeye çalıştı ancak Milan cephesinden hiçbir zaman bir açık kapı bırakılmadı. Pulisic, Cardinale’nin sportif ve ticari projesinin merkezinde yer alıyor ve önümüzdeki haftalarda sözleşme yenileme konusunu bizzat ele alacak: oyuncunun sözleşmesi 2027’de sona eriyor, menajerlerinin provokatif talebi ise maaşının diye yazıyorLa Gazzetta dello Sport - net 4 milyon avrodan 8 milyon avroya çıkarılarak iki katına yükseltilmesi. Tarafların orta noktada anlaşmaya varması mümkün, ancak Milan her şeyden önce sahadan yanıt bekliyor.
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