Milan, Christian Pulisic’in durumu nasıl? Amorim’in şüpheleri, pamuk ipliğine bağlı sözleşme yenilemesi ve yeniden bulunması gereken liderlik

Onun yeteneği tartışma konusu değil; Amorim’e neler katabileceği de öyle. Ancak şu an için, fiziksel sorun çözülmüş olsa da, oynayacak, takıma artı değer katacak durumda değil. Juventus karşısında maça ilk 11’de başlamayacak, ikinci yarıda birkaç dakika oynayabilir ama bu konuda da kesinlik yok. Çok şey maçın gidişatına bağlı olacak; tıpkı Milan’ın 2-0’ı ancak son bölümde bulduğu, Meazza’daki Venezia karşılaşmasında olduğu gibi. Amorim’in son derece yüksek efor gerektiren futbol anlayışında ayrıcalığa yer yok; iyi durumda olan, fark yaratabilecek isimler oynar. Pulisic şu anda hazır değil.



