Milan, Chelsea Pavlovic'i takip ediyor: Allegri sayesinde Sırp oyuncunun değeri üç katına çıktı

Pavlovic'in Rossoneri dünyası birkaç ay içinde kökünden değişti: Geçen yaz, eski Salzburg oyuncusu (dalgalı bir sezonun ardından) satılabilir ilan edilmişti, ancak Crystal Palace'ın teklifi, Steahinja'nın en büyük destekçilerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic tarafından düşük bulunmuştu.





İngiltere'den gelen son söylentilere göre, gelecek sezon savunma hattında deneyim ve kaliteye sahip takviyeler arayışında olan Chelsea, şu anda Pavlovic ile ilgileniyor. Milan ise birkaç haftadır, maaşını yaklaşık 2,5-3 milyon avroya çıkararak 2031 yılına kadar sözleşmesini yenilemek için çalışıyor. Bu hamle, Chelsea'nin izin vermesi halinde, 2001 doğumlu oyuncuyu takımda tutmak için atılmış bir adım.