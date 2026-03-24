Strahinja Pavlovic için her açıdan çerçevelenmeye değer bir sezon oldu. 24 Mayıs'ta 25 yaşına girecek olan Sırp savunma oyuncusu, Massimiliano Allegri için hem kendi ceza sahasında hem de rakip ceza sahasında vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Bu sezon attığı 4 golün hepsinin takımına 3 puan kazandırması tesadüf değil. Torino maçında attığı son gol, eski Salzburg oyuncusunun teknik ve kişilik açısından tam anlamıyla geliştiğinin mükemmel bir örneği.
Milan, Chelsea Pavlovic'i takip ediyor: Allegri sayesinde Sırp oyuncunun değeri üç katına çıktı
CIES'e göre değeri 50 ila 58 milyon arasında
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) Futbol Gözlem Merkezi, Serie A’daki her takımın piyasa değeri en yüksek oyuncularını gösteren bir rapor yayınladı. Milan’ın en değerli oyuncusu, bu özel sıralamanın üst sıralarında yer alan StrahinjaPavlović’tir. Araştırmaya göre, oyuncunun piyasa değeri 50 ila 58 milyon avro arasında. Bu rakam, Allegri'nin yönetiminde Sırp savunmacının gösterdiği gelişime paralel: markajda ve hava toplarında güçlü, artık taktiksel açıdan da daha dikkatli. Bu değerleme, Premier League'de dolaşan fiyatlarla da uyumlu; zira bu lig, birkaç aydır Rossoneri'nin 31 numaralı oyuncusuna belirli bir ilgi gösteriyor.
CHELSEA'YE İLGİ
Pavlovic'in Rossoneri dünyası birkaç ay içinde kökünden değişti: Geçen yaz, eski Salzburg oyuncusu (dalgalı bir sezonun ardından) satılabilir ilan edilmişti, ancak Crystal Palace'ın teklifi, Steahinja'nın en büyük destekçilerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic tarafından düşük bulunmuştu.
İngiltere'den gelen son söylentilere göre, gelecek sezon savunma hattında deneyim ve kaliteye sahip takviyeler arayışında olan Chelsea, şu anda Pavlovic ile ilgileniyor. Milan ise birkaç haftadır, maaşını yaklaşık 2,5-3 milyon avroya çıkararak 2031 yılına kadar sözleşmesini yenilemek için çalışıyor. Bu hamle, Chelsea'nin izin vermesi halinde, 2001 doğumlu oyuncuyu takımda tutmak için atılmış bir adım.