Milan’ın Avustralya turnesi kötü ve ağır bir yenilgiyle sona erdi: Chelsea oyuna hükmetti ve 3-0 kazandı. Amorim için net ve endişe verici işaretler; elinde fiziksel açıdan geri durumda olan ve birçok oyuncusu gerileme yaşayan bir takım var.
Çeviri:
Milan, Chelsea karşısında ağır yenilgi: en az 4 oyuncu sınıfta kaldı, Amorim için olumlu işaret çok az
EN ÜST DÜZEY
Chelsea karşısında alınan ve dostluk maçı olsa da kaleyi bulan şutun bile gelmediği böyle bir yenilgide, olumlu notlar bulmak çok zor. İşte zar zor geçer not alan tek iki isim.
MODRIC: En azından Hırvat oyuncunun fiziksel durumu iyi görünüyor. İlk oyun kurulumuna yardımcı olmak için stoperlerin hizasına kadar iniyor, takım arkadaşları yönlendirmeleri algılamadığında zaman zaman kollarını açıyor. Kaptanlık bandını gururla taşıyor, bu yıl da ekstra mesaiye çağrılacak.
COMOTTO: Gerekli bir notla başlayalım: birkaç fazla teknik hata yapıyor ama bu, fiziksel durumunun henüz ideal olmamasının bir sonucu; çünkü iyi bir teknik kapasiteye sahip olduğunu zaten gösterdi. Koşusu ve fedakarlığı kadar, her zaman doğru konumlanabilme becerisiyle de olumlu bir görüntü verdi.
Hayal kırıklığı
DE WINTER VE GABBIA: onlardan çok daha fazlası bekleniyor. En azından ceza sahasında rakiplerini boş bırakıp vuruş yapmalarına izin vermek yerine markaj yapmaları gerekir.
CAMARDA: üç tane hayal kırıklığı faulü yapıyor, tek bir ikili mücadeleyi bile kazanamıyor. Takım arkadaşları onu az ve kötü besliyor ama Milan'ın eski harika çocuğu, Inter ve Chelsea gibi rakiplere karşı hazır olduğunu gösteremiyor.
ESTUPINAN: Aston Villa'nın 15 milyonunu kabul etmemek büyük bir hataydı, geri dönmüş bir bumerang. Eski Brighton oyuncusu, Neto'ya karşı markajda sürekli geç kalıyor ve hücumda da hiçbir şey yapamıyor. Tam bir felaket.
LOFTUS-CHEEK: Amorim onu üst üste ikinci kez 10 numara pozisyonunda ilk 11'de kullanıyor ama İngiliz oyuncu tamamen etkisiz. Hiç inisiyatif almıyor, topu her zaman yatay şekilde en yakın oyuncuya oynuyor; ortada hiçbir kişilik yok.
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