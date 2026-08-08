Milan, Chelsea karşısında ağır yenilgi: en az 4 oyuncu sınıfta kaldı, Amorim için olumlu işaret çok az

Chelsea karşısında alınan ve dostluk maçı olsa da kaleyi bulan şutun bile gelmediği böyle bir yenilgide, olumlu notlar bulmak çok zor. İşte zar zor geçer not alan tek iki isim.





MODRIC: En azından Hırvat oyuncunun fiziksel durumu iyi görünüyor. İlk oyun kurulumuna yardımcı olmak için stoperlerin hizasına kadar iniyor, takım arkadaşları yönlendirmeleri algılamadığında zaman zaman kollarını açıyor. Kaptanlık bandını gururla taşıyor, bu yıl da ekstra mesaiye çağrılacak.

COMOTTO: Gerekli bir notla başlayalım: birkaç fazla teknik hata yapıyor ama bu, fiziksel durumunun henüz ideal olmamasının bir sonucu; çünkü iyi bir teknik kapasiteye sahip olduğunu zaten gösterdi. Koşusu ve fedakarlığı kadar, her zaman doğru konumlanabilme becerisiyle de olumlu bir görüntü verdi.