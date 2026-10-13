"Milan şu anda beni Juventus'tan daha fazla endişelendiriyor. Amorim'i Sporting'de beğenmiştim. United'da başarılı olamadı, buraya büyük bir heyecanla geldi. Konuşurken "Ben buraya günü kurtarmaya gelmedim, kazanmak istiyorum" demesi hoşuma gidiyor. Ona zaman tanımak gerek; böyle insanlara zaman tanıyanların başında ben gelirim. Milan, Juventus'tan daha güçlü. Ayrıca 2-3 ay içinde farklı bir Milan göreceğimize inanıyorum ama İtalya'da zaman acımasız. Ona tek tavsiyem bir yol seçmesi."





"Ramos mu? Muhteşem. Takımla birlikte oynayabiliyor, hücum hattıyla bağlantı kurabiliyor, tek başına da oynayabiliyor. Arada bir ona düzgün bir top da atsalar... Şu çocuğa yardımcı olalım. Bence harika bir oyuncu. Ona bayılıyorum. Hiç şikâyet etmiyor. Yetenekli olmak başka, maç başına 12 kilometre koşmak başka. Nasıl hareket edeceğini biliyor, futbol oynamayı biliyor."





"İtalya'da sezon başına 50 gol atan Inzaghi denen bir kazma vardı ama Ramos yine de ondan daha iyi. Eskiden müthiş oyuncularla oynayan bir kazma vardı ama Ramos'un arkasına Rui Costa, Seedorf ve Kakà'yı, kanatlara da Cafù ile Serginho'yu koysam, o da 50 gol atardı... Hem de maç başına.Pulisic'i çok beğeniyorum ama takım arkadaşı için oynuyor mu? Hayır. Moreira ona ara pası atıyor mu? Hayır. Bu zavallı adama arada bir 40 metreden ara pası atabilecek tek kişi kim? Modric. Yoksa içeri kat edip orta açan Chukwueze mi? Diğer tarafta Estupinan mı? Bence Ramos olağanüstü bir forvet. Onu Inter'e koysan sezon başına 30 gol atar. Onun için oynayan daha fazla futbolcuyu yanına koyarak ona yardımcı olmak gerek."