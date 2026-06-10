Milan, Cardinale, TIME dergisi tarafından 2026'nın spor dünyasının en etkili 100 kişisi arasına seçildi

"Liderler" kategorisine, RedBird Capital and Partners yatırım fonunun patronu ve Milan'ın sahibi olan Gerry Cardinale de dahil edildi; Cardinale'nin spor ve telekomünikasyon alanındaki diğer faaliyetleri de bulunuyor. Her birinin yanında, gerekçe olarak kısa bir biyografi yer alıyor. Rossoneri'nin sahibine ait biyografi, TIMES muhabiri Sean Gregory tarafından kaleme alındı. Gregory'nin sözleri şöyle: "Gerry Cardinale, spor dünyasında adını hiç duymadığınız en güçlü kişi olabilir. Cardinale'nin 14 milyar dolarlık yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Paramount Skydance'ın kontrol hissedarlarından biri ve Cardinale, Şubat ayında bu holdingin Warner Bros. Discovery'yi satın almak için yaptığı 110 milyar dolarlık teklifte kilit bir rol oynadı. Paramount Skydance, NFL'yi (sahip olduğu kanallardan biri olan CBS üzerinden) ve UFC'yi (Ağustos 2025'te dövüş sporları organizasyonu ile imzalanan 7,7 milyar dolarlık sözleşme aracılığıyla) yayınlamak için milyarlarca dolar ödüyor; Warner Bros. Discovery ile anlaşma tamamlandığında, Cardinale'nin sermayesi NHL ve U.S. Soccer gibi varlıkların finansmanına katkıda bulunacak. RedBird ayrıca, maçları Paramount+ tarafından ABD'de canlı yayınlanan ikonik İtalyan futbol kulübü Milan'ın ve Fransız futbol kulübü Toulouse FC'nin çoğunluk hisselerine sahiptir ve Fenway Sports Group (Boston Red Sox ve Liverpool'un sahibi) ile United Football League'e (Dwayne "The Rock" Johnson'ın ortak sahibi olduğu bahar ligi) yatırımları bulunmaktadır."















