Milan, Cardinale önümüzdeki saatlerde İtalya'da: Kulübün sahibi takıma yakınlığını göstermek istiyor

Cardinale ile Amorim arasındaki ilişki doğrudan, açık ve samimi: teknik ekip ile yönetim kadrosu arasında tam bir uyum var. Bununla birlikte, Red Bird'ün bir numarası hücum futbolu oynayarak kazanmak istiyor. Rakibe hükmetmeyi hedefleyen bir futbol: proje özellikle iddialı çünkü Amorim'e İtalyan futbolunu ve kadrosunu tanıması için zaman verilmesi gerekiyor. Son maçlar Milan patronunu hayal kırıklığına uğrattı çünkü takımda net bir kimlik göremedi ve bu konuda çeşitli analizler yapılacak.





Son olarak, daha az önemli olmayan bir diğer konu da yaz döneminde toplam 150 milyon euro yatırım yapılarak gelen oyuncuların değerinin artırılması: Cardinale, Ramos'un gollerini istiyor ama aynı zamanda Moreira'yı da Gila ile birlikte ilk 11'de görmek istiyor. Önümüzdeki görüşmelerde Cardinale 360 derece raporlar isteyecek.