Ertesi gün Benfica yenilgisinin ardından Milan cephesinde tablo oldukça acı. Dün San Siro, hem ilk yarının sonunda hem de son düdükle birlikte, Pavlovic ve arkadaşlarının her açıdan yetersiz kalan performansını yuhaladı. İsviçre saati gibi dakik şekilde sezonun ilk yenilgisi geldi; ligde ise Milan sezonun bu ilk bölümünde mümkün olan 12 puanın 8’ini topladı. Her şeyden önemlisi, Serie A’da henüz beşinci haftadayken taktik anlamda yaşanan gerileme, ister istemez düşündürüyor.
Milan, Cardinale önümüzdeki saatlerde İtalya'da: Kulübün sahibi takıma yakınlığını göstermek istiyor
CARDINALE İtalya'da
Cardinale'nin Milan-Benfica maçındaki yokluğu, patronun yaz boyunca Milano'daki varlığının ne kadar istikrarlı olduğu düşünüldüğünde yine de haber niteliği taşıyordu. Aynı zamanda yılın 365 günü İtalya'da kalması da düşünülemez, Amerika'daki işleri sadece beklemeye alınmıştı. Editör ekibimizin edindiği bilgiye göre, Cardinale önümüzdeki saatlerde İtalya'da olacak ve pazar akşamı Lecce'ye karşı oynanacak maçta San Siro'da yerini alacak.
Amorim'den ne istiyor?
Cardinale ile Amorim arasındaki ilişki doğrudan, açık ve samimi: teknik ekip ile yönetim kadrosu arasında tam bir uyum var. Bununla birlikte, Red Bird'ün bir numarası hücum futbolu oynayarak kazanmak istiyor. Rakibe hükmetmeyi hedefleyen bir futbol: proje özellikle iddialı çünkü Amorim'e İtalyan futbolunu ve kadrosunu tanıması için zaman verilmesi gerekiyor. Son maçlar Milan patronunu hayal kırıklığına uğrattı çünkü takımda net bir kimlik göremedi ve bu konuda çeşitli analizler yapılacak.
Son olarak, daha az önemli olmayan bir diğer konu da yaz döneminde toplam 150 milyon euro yatırım yapılarak gelen oyuncuların değerinin artırılması: Cardinale, Ramos'un gollerini istiyor ama aynı zamanda Moreira'yı da Gila ile birlikte ilk 11'de görmek istiyor. Önümüzdeki görüşmelerde Cardinale 360 derece raporlar isteyecek.
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