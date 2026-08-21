Kaçınılmaz olarak en çok merak edilen görüşme, Milan patronunun kadrodaki ayrılması beklenen oyuncular arasında en önemlisi olan Rafael Leao ile bir araya geleceği görüşme olacak.

Portekizli oyuncuyla ilgili şimdiye kadar çok sayıda iniş çıkış, çarşamba günü de son talep olarak iletilen formülden farklı seçeneklere açılmalar ve kapanmalar yaşandı. Nitekim Jorge Mendes ile eski Lille oyuncusunun menajerleri arasında bir görüşme gerçekleşti ve 50/60 milyon euroluk bonservis teklif gelmeden ayrılığına izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulandı.

Bugünkü görüşme, Milan'ın pozisyonunu da, içten içe Milano'daki macerasının sona erdiğini her zaman düşünen oyuncuya netleştirmek için yapılacak. Ancak teklif gelmezse kalmak zorunda olacak ve Cardinale ile yüz yüze görüşmesi, önünde bulunan yol ayrımını netleştirmeye yarayacak.