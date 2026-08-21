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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan, Cardinale Milanello’ya geldi: yalnızca Leao değil, Maignan, gözden çıkarılanlar ve transfer yöneticileriyle de görüşmeler yaptı

AC Milan
R. Amorim
R. Leao
C. Nkunku
F. Tomori
M. Maignan
Transfers
Juventus
Roma

Milan patronu için son derece yoğun bir gündem var; kulübün geleceği adına saha ile transfer piyasası arasında bir dizi görüşme yapılacak.

Bu kez ortada gösterişli bir helikopter yok. Hava koşulları, Milan'ın patronu Gerry Cardinale'a Carnago'ya ve Milanello sahalarına havadan iniş yapmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

RedBird Capitals fonunun bir numaralı ismi ise şimdiden Milan'ın spor tesisinde bulunuyor; bugün kendisini, önümüzdeki 10 günü saha ve transfer arasında kaçınılmaz olarak etkileyecek yoğun bir görüşme trafiği bekliyor.


  • EN ÇOK BEKLENEN BULUŞMA: RAFAEL LEAO

    Kaçınılmaz olarak en çok merak edilen görüşme, Milan patronunun kadrodaki ayrılması beklenen oyuncular arasında en önemlisi olan Rafael Leao ile bir araya geleceği görüşme olacak.

    Portekizli oyuncuyla ilgili şimdiye kadar çok sayıda iniş çıkış, çarşamba günü de son talep olarak iletilen formülden farklı seçeneklere açılmalar ve kapanmalar yaşandı. Nitekim Jorge Mendes ile eski Lille oyuncusunun menajerleri arasında bir görüşme gerçekleşti ve 50/60 milyon euroluk bonservis teklif gelmeden ayrılığına izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulandı.

    Bugünkü görüşme, Milan'ın pozisyonunu da, içten içe Milano'daki macerasının sona erdiğini her zaman düşünen oyuncuya netleştirmek için yapılacak. Ancak teklif gelmezse kalmak zorunda olacak ve Cardinale ile yüz yüze görüşmesi, önünde bulunan yol ayrımını netleştirmeye yarayacak.

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  • MIKE MAIGNAN İLE GÖRÜŞME

    Cardinale, Mike Maignan ile de bir araya gelecek ancak tahmin edilebileceğinin aksine bu görüşme onun geleceğini konuşmak için değil. Elbette yaz döneminin nasıl yönetileceğine dair bazı konular ele alınacak, ancak Fransız kaleci AC Milan sahibinin karşısına takım kaptanı ve oyuncu grubunun sorumlusu olarak çıkacak. Sahada elde edilen sonuçlara göre sezonluk primlerin de konuşulması muhtemel.

  • Gözden çıkarılanlar

    Bu nedenle Cardinale’in, hepsi olmasa da en azından gözden çıkarılan oyuncuların en önemlileriyle de görüşmesi gerekiyor. Alınan karar yüz yüze açıklanacak, ayrıca her biri için bugün masada bulunan seçenekler birlikte değerlendirilmeye çalışılacak.

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  • Transfer piyasasındaki sıradaki hamleler

    Son olarak Cardinale'ın, olası bir sonraki transfer hamlelerini konuşmak için Ruben Amorim ve Milan'ın baş scout'u Bobby Gardiner ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Giden oyuncular, kulübün nasıl hareket edeceğini anlamak açısından öncelikli durumda, ancak teknik direktörün talepleri her zaman aynı kalıyor (bir savunmacı ve santrforun arkasında oynayacak bir oyun kurucu) ve gerekirse, hamle yapılabilecek olası isimler de masaya yatırılacak.