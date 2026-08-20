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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan, Cardinale Milanello’da bekleniyor: bazı oyuncularla birebir görüşmeler planlanıyor

AC Milan
Transfers
Serie A

Milan'ın sahibi yarın Milanello'da olacak ve Amorim'in planlarında yer almayan oyuncularla konuşacak.

Serie A başlıyor ve transfer piyasası son, belirleyici aşamaya giriyor: ligdeki ilk maç ve transfer döneminin son düzlüğü öncesinde Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin Milanello'ya gitmesi bekleniyor. Yarın Milan patronu kulübün spor tesisinde olacak ve Sky'ın haberine göre programında bazı oyuncularla bire bir görüşmeler de yer alıyor; amaç, kimin yeni projenin parçası olacağını, kimin olmayacağını netleştirmek. Özellikle de Ruben Amorim'in teknik projesinde yer almayan ve Milan'ın yaz transfer döneminin kapanış tarihi olan 1 Eylül'e kadar göndermeye çalışacağı oyuncularla yapılacak görüşmeler yakından takip edilecek.


Cardinale'nin cumartesi günü de takımın ligdeki açılış maçını takip etmesi bekleniyor; Milan, pazar akşamı Torino deplasmanında sahaya çıkacak.

  • Bu arada, Milan'ın spor merkezinde yeni transfer Moreira şimdiden takımla çalıştı; böylece pazar günü saat 20.45'te Torino ile oynanacak maç için Gabbia, Maignan ve Rabiot da kadroya çağrılacak. Leao ve Gimenez ise bireysel çalışmalarını sürdürürken Pulisic'in yarından itibaren yeniden takımla çalışması bekleniyor.

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