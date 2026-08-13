Milan’ın kaderini belirlemek için Gerry Cardinale helikopterle Milanello’da. RedBird’ün bir numaralı ismi, son günlerde de duyurulduğu gibi, takım ve teknik direktörle görüşmek üzere Carnago’daki spor merkezine geldi.
Çeviri:
Milan, Cardinale-Amorim görüşmesi: gönderilecekler listesinin sürpriz ismi Nkunku da var. Cardinale transferler için güvence veriyor
Tercih zamanı
Amorim’in açıkladığı gibi bugün karar günüydü: Milan’da kimin kalabileceği ve kimin ayrılmak zorunda kalacağına ilişkin kesin kararın yanı sıra, transferde de bir değerlendirme yapıldı. Ramos ve Gila’nın gelişinin ardından uzun bir duraklama dönemi yaşayan transfer çalışmaları, şimdi ağustosun son iki haftasında yeniden hız kazanarak Milan’a nihai şeklini vermek zorunda.
Gidenler ve gelenler
Portekizli teknik adam, tanıtım basın toplantısında bunu söylemişti: Herhangi bir karar almadan önce, elindeki oyuncuları bizzat değerlendirmesi gerekiyordu. Amorim de bu nedenle fikirlerini ve kararlarını yönetim ekibine aktardı, son söz ise her zaman Gerry Cardinale’e ait.
Gözden çıkarılanlar listesi
Portekizli teknik adam, futbolcuların büyük bölümüyle yakından çalışmak için Milanello ile turne arasında bir ay geçirdi ve böylece sonuçlarına vardı; Milan sahibi ile yöneticilere, başta Almstadt olmak üzere, ona göre futbol anlayışına uygun olmayan oyuncuların kimler olduğunu açıkça bildirdi.
Bilinen isimler Odogu, Tomori ve Fofana; bu oyuncular proje dışında ve kendilerine başka bir çözüm bulmakta serbestler. Biraz sürpriz şekilde Christopher Nkunku'nun adı da gündeme geldi; Milan'a yalnızca bir yıl önce tam 37 milyon euroya gelmiş olmasına rağmen piyasada. Şu anda ayrılması muhtemel isimlerin shortlist'inde yer alıyor: bu oyuncular ayrılık yolunda ve transferleri için en iyi çözümün bulunması adına şimdiden çalışılıyor; öyle ki takımla antrenman yapmıyorlar, yapmayacaklar da ve Ferragosto'daki Manchester United hazırlık maçının kadrosuna alınmayacaklar. Ayrılma ihtimali bulunan başka oyuncular da var; bunlar arasında Filippo Terracciano, Estupinan ve Santi Gimenez de bulunuyor.
Gelenler
Transferler konusunda Amorim, Cardinale'nin teknik adamın istediği futbolcuları, proje dışında kalan isimlerin nasıl ve ne zaman gönderileceğinden bağımsız olarak alacağına dair güvence aldı. Milan'ın transfer ekibi hem gelecekler hem de gidecekler üzerinde çalışıyor.
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