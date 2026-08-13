Portekizli teknik adam, futbolcuların büyük bölümüyle yakından çalışmak için Milanello ile turne arasında bir ay geçirdi ve böylece sonuçlarına vardı; Milan sahibi ile yöneticilere, başta Almstadt olmak üzere, ona göre futbol anlayışına uygun olmayan oyuncuların kimler olduğunu açıkça bildirdi.





Bilinen isimler Odogu, Tomori ve Fofana; bu oyuncular proje dışında ve kendilerine başka bir çözüm bulmakta serbestler. Biraz sürpriz şekilde Christopher Nkunku'nun adı da gündeme geldi; Milan'a yalnızca bir yıl önce tam 37 milyon euroya gelmiş olmasına rağmen piyasada. Şu anda ayrılması muhtemel isimlerin shortlist'inde yer alıyor: bu oyuncular ayrılık yolunda ve transferleri için en iyi çözümün bulunması adına şimdiden çalışılıyor; öyle ki takımla antrenman yapmıyorlar, yapmayacaklar da ve Ferragosto'daki Manchester United hazırlık maçının kadrosuna alınmayacaklar. Ayrılma ihtimali bulunan başka oyuncular da var; bunlar arasında Filippo Terracciano, Estupinan ve Santi Gimenez de bulunuyor.