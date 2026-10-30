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Cristiano RonaldoGetty
Emanuele Tramacere
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Milan: Cardinale Al-Nassr'ı satın mı alıyor? Teyit geldi: "Ronaldo ile görüşmem gerekiyor"

AC Milan
Al Nassr FC
C. Ronaldo
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

PAT

PAT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN

Gelecekte Al-Nassr, PIF fonundan Gerry Cardinale'nin RedBird fonuna devredilecek mi? Bu sorunun henüz kesin bir yanıtı yok. Ancak haftalar süren spekülasyonların ardından Milan'ın mevcut sahibi, en azından bu olası anlaşmaya duyduğu ilgiyi ve daha önce kurulan temasları doğrudan doğruladı.

Nitekim Repubblica'ya konuşan Milan'ın sahibi, Serie A'nın geleceğinin yanı sıra Milano'da futbol, basketbol (San Donato'da maçlarını oynatmak üzere NBA Europe'da bir franchise istiyor) ve tenis alanında atacağı adımlardan söz etti. Ayrıca Arap kulübünün hisselerini satın almak için ön görüşmeler yaptığını açıkça doğruladı ve Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile görüşmesinin beklendiğini de söyledi.

  • BEN BİR KULÜP SAHİBİYİM

    Milan'ın yönetimi nasıl değişecek?

    "Ben futbol profesyoneli değilim, kulübün sahibiyim. Ancak gelecek kişi benimle çalışmak zorunda olacak. Artık ortadan kaybolmayacağım. Dört yıl kaybettim, kaybettiğim o zaman için öfkeliyim. Milan'ın anahtarlarını bir daha asla kimseye teslim etmeyeceğim."

  • SERIE A DEĞİŞMELİ

    Serie A'yı eleştiriyor.

    "Serie A, Netflix'ten önceki Hollywood gibi. Disney, Paramount ve Warner Bros üstünlüklerinden emindi. Sonra Netflix geldi ve onları silip süpürdü. İtalyan futbolu neden artık Premier Lig olmadığını anlamalı. Değişim olmadan yeniden kazanmak mümkün değil."

  • AL NASSR'I SATIN ALMAK

    Al-Nassr'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor musunuz?

    "Ön görüşmeler yaptık. Ronaldo ile görüşmem gerekiyor. Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmak isteyeceğini merak ediyorum. Ancak bu, bir takım satın almak için yeterli bir neden değil."

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

PAT

PAT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN