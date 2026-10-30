Gelecekte Al-Nassr, PIF fonundan Gerry Cardinale'nin RedBird fonuna devredilecek mi? Bu sorunun henüz kesin bir yanıtı yok. Ancak haftalar süren spekülasyonların ardından Milan'ın mevcut sahibi, en azından bu olası anlaşmaya duyduğu ilgiyi ve daha önce kurulan temasları doğrudan doğruladı.

Nitekim Repubblica'ya konuşan Milan'ın sahibi, Serie A'nın geleceğinin yanı sıra Milano'da futbol, basketbol (San Donato'da maçlarını oynatmak üzere NBA Europe'da bir franchise istiyor) ve tenis alanında atacağı adımlardan söz etti. Ayrıca Arap kulübünün hisselerini satın almak için ön görüşmeler yaptığını açıkça doğruladı ve Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile görüşmesinin beklendiğini de söyledi.