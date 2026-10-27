24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-UDINESE-MILANAFP
Çeviri:

Milan, Capello'dan Amorim'e övgü: "Bir teknik direktörün işini yapması hoşuma gidiyor, Bartesaghi ile çalışıyor"

Serie A
AC Milan

Fabio Capello'nun La Gazzetta dello Sport'a Milan, Amorim'in çalışmaları ve Bartesaghi'nin yeni rolü hakkında yaptığı açıklamalar

Fabio Capello Gazzetta dello Sport'a Milan gündemindeki tüm konuları değerlendirdi. Amorim'in şimdiye kadarki çalışmalarını ve Bartesaghi'nin yeni orta saha kanadı rolündeki gelişimini övdü. Milan


Kadrosundaki yedi oyuncu revirde olmasına rağmen Udine'de 2-0 kazanan Milan'a gelelim.
"Milan'ın içinde bulunduğu kadro sıkıntısı düşünüldüğünde çok önemli bir üç puan. Sakatlıklar bütün takımlar için bir etken olmaya başladı. Şu anda en çok etkilenenler arasında Roma ve Milan var. Neyse ki

günümüzde

kadrolar daha geniş ve teknik direktörler beş oyuncu değişikliği hakkından yararlanabiliyor. Benim zamanımda böyle değildi...". 

  • Bartesaghi'yi ileride oynatma fikri

    Bu arada Amorim, Bartesaghi'yi hücum kanadında oynatmayı akıl etti.
    "Bunun da çok sayıdaki eksiklik nedeniyle alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yine de bir teknik direktörün işini yapmasını seviyorum: Amorim, Milanello'da Bartesaghi ile çalışırken onun bu mevkide oynayabileceğini fark ettiyse bunu sezdiği için takdiri hak ediyor. Güncel bir başka örnek vermek gerekirse, Allegri'nin Napoli'de De Bruyne'yi oyun kurucu olarak kullanmasını görmek de hoşuma gitti."

    Hafta içi maçlarının ardından cumartesi günü Milano derbisi oynanacak...
    "Önümüzde hâlâ uzun bir yol olsa da bunun sezonun dönüm noktalarından biri olabileceğini hissediyorum. Henüz tamamlanmış bir proje olmayan Milan için öyle olduğunu söylemek kolay. Ama Inter'e de dikkat: Son iki yılda Inter, Milan'a 35 puan fark attı; buna karşın üst üste 7 derbide Milan'ı yenemedi. Bu az değil ve Chivu'nun oyuncularının zihninde belki hâlâ bunun izleri vardır."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

28 Eki 2026

BOL

BOL