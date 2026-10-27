Fabio Capello Gazzetta dello Sport'a Milan gündemindeki tüm konuları değerlendirdi. Amorim'in şimdiye kadarki çalışmalarını ve Bartesaghi'nin yeni orta saha kanadı rolündeki gelişimini övdü. Milan





Kadrosundaki yedi oyuncu revirde olmasına rağmen Udine'de 2-0 kazanan Milan'a gelelim.

"Milan'ın içinde bulunduğu kadro sıkıntısı düşünüldüğünde çok önemli bir üç puan. Sakatlıklar bütün takımlar için bir etken olmaya başladı. Şu anda en çok etkilenenler arasında Roma ve Milan var. Neyse ki

günümüzde

kadrolar daha geniş ve teknik direktörler beş oyuncu değişikliği hakkından yararlanabiliyor. Benim zamanımda böyle değildi...".