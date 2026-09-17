Önemli bir notla başlamak gerek: gerek Camarda gerekse çevresi, kiralık gönderilmesi için gelen çeşitli tekliflere rağmen yazın Milan'da kalmak için ciddi baskı yaptı; bu karar yalnızca Cardinale ve Amorim'den çıkmadı. Francesco, sevdiği formayla fark yaratmaya hazır hissediyor; uzun bir sezonda söz sahibi olabileceğine inanıyor. Bu yüzden bugün az oynaması ya da hiç oynamaması onu endişelendirmiyor ve Ocak ayında fikrini değiştirmesi de zor görünüyor; buna rağmen kulüp, Endrick'in Real Madrid'den gelişi üzerinde çalışıyor.





Comotto ve Diawara da ayrı bir parantezi hak ediyor; Benfica maçının kadrosuna kontenjan yetersizliği nedeniyle alınmadılar. İtalyan genç yetenek, idolü Modric'in rehberliğinde kesinlikle gelişiyor ancak soru işareti sürüyor: 18 yaşında düzenli süre almak mı daha önemli, yoksa en iyilerle antrenman yapmak mı? Amorim'in, Ocak ayında olası bir kiralık ayrılığı da dışlamadan yönetimle birlikte kendisine sorması gereken soru tam olarak bu. Diawara ise scouting departmanının biraz sürpriz transferi oldu: başlangıçta Milan Futuro'da oynaması düşünülüyordu ancak bu ihtimal eski Troyes oyuncusu için çok da cazip değildi. Milan, uluslararası kiralık transfer için slotlarını doldurdu; bu nedenle oyuncuyu geçici olarak yalnızca İtalya içinde gönderebilir. Amorim'in önümüzdeki haftalarda onun kısa vadede faydalı olup olamayacağını anlaması gerekecek.