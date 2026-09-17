Benfica'nın en azından geri çevirmeyi denemek gereken iki farklı üstünlüğüne rağmen 94 dakika kulübede kaldı. Milan'ın Avrupa'daki ilk sınavının ortaya koyduğu tablolardan biri de Francesco Camarda'nın yönetimi oldu. Şüpheler anlaşılır çünkü proje çok net değil: iki yıl önce Primavera ile Milan Futuro ve A takım arasında gidip gelmesi, geçen sezon Lecce'ye yaptığı talihsiz kiralık transfer ve bu sezon da arkadaşı Christian Comotto ile birlikte 2031'e kadar sözleşme yenilenmesiyle gelen güven. Ancak bu güvenin sahada bir karşılığı yok (en azından şu ana kadar): 2008 doğumlu oyuncu, sezonun ilk beş maçında yalnızca Lazio'ya karşı beş dakika oynadı.
Milan: Camarda’ya sıfır dakika, Diawara ve Comotto kadroya alınmadı. Gençlerin yönetimi büyük bir soru işareti
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Amorim, satın alınması gereken şeyin zaman olduğunu ve tek ihtimalin maçlar kazanmaya başlamak olduğunu söyledi. Hissedilen şu ki, üç sezon artı bir opsiyonluk uzun bir sözleşmeye rağmen Portekizli teknik adamın hemen iyi sonuçlar almak için bir çözüm bulması gerekiyor. Artık ilk 11 tercihlerinde hata yapmadan. Milan, pazar akşamı San Siro'da Lecce'yi ağırlayacak ve ardından milli aradan dönüşte çok zorlu bir fikstürü olacak: 11 Ekim'de Sassuolo deplasmanında, 15 Ekim'de Salzburg deplasmanında, 18 Ekim'de San Siro'da Atalanta'yı konuk edecek ve ardından Bournemouth deplasmanında bir başka zorlu Avrupa görevi onu bekleyecek. Camarda açısından tablo o kadar da olumlu değil titüler Ramos, ağları bulmakta zorlandığı bir dönemden geçse de (Venezia'da beş maçta sadece bir gol).
Ocak ayında neler değişiyor
Önemli bir notla başlamak gerek: gerek Camarda gerekse çevresi, kiralık gönderilmesi için gelen çeşitli tekliflere rağmen yazın Milan'da kalmak için ciddi baskı yaptı; bu karar yalnızca Cardinale ve Amorim'den çıkmadı. Francesco, sevdiği formayla fark yaratmaya hazır hissediyor; uzun bir sezonda söz sahibi olabileceğine inanıyor. Bu yüzden bugün az oynaması ya da hiç oynamaması onu endişelendirmiyor ve Ocak ayında fikrini değiştirmesi de zor görünüyor; buna rağmen kulüp, Endrick'in Real Madrid'den gelişi üzerinde çalışıyor.
Comotto ve Diawara da ayrı bir parantezi hak ediyor; Benfica maçının kadrosuna kontenjan yetersizliği nedeniyle alınmadılar. İtalyan genç yetenek, idolü Modric'in rehberliğinde kesinlikle gelişiyor ancak soru işareti sürüyor: 18 yaşında düzenli süre almak mı daha önemli, yoksa en iyilerle antrenman yapmak mı? Amorim'in, Ocak ayında olası bir kiralık ayrılığı da dışlamadan yönetimle birlikte kendisine sorması gereken soru tam olarak bu. Diawara ise scouting departmanının biraz sürpriz transferi oldu: başlangıçta Milan Futuro'da oynaması düşünülüyordu ancak bu ihtimal eski Troyes oyuncusu için çok da cazip değildi. Milan, uluslararası kiralık transfer için slotlarını doldurdu; bu nedenle oyuncuyu geçici olarak yalnızca İtalya içinde gönderebilir. Amorim'in önümüzdeki haftalarda onun kısa vadede faydalı olup olamayacağını anlaması gerekecek.
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