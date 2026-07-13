Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Milan, Camarda’ya hem şimdiki zaman hem de özellikle gelecek açısından büyük önem veriyor;öyle ki, menajerleriyle 2031’e kadar sürecek bir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyor. Taraflar arasında uyum mükemmel görünüyor ve önümüzdeki haftalarda anlaşmanın kağıda dökülmesinde herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Milan Futuro ve Lecce’nin Serie A’daki deneyimleri gibi başarısızlıkla sonuçlanan bazı projelerin ardından, artık hata yapmadan doğru yolu belirleme zamanı geldi.