Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Milan, Camarda’ya hem şimdiki zaman hem de özellikle gelecek açısından büyük önem veriyor;öyle ki, menajerleriyle 2031’e kadar sürecek bir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyor. Taraflar arasında uyum mükemmel görünüyor ve önümüzdeki haftalarda anlaşmanın kağıda dökülmesinde herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Milan Futuro ve Lecce’nin Serie A’daki deneyimleri gibi başarısızlıkla sonuçlanan bazı projelerin ardından, artık hata yapmadan doğru yolu belirleme zamanı geldi.
Çeviri:
Milan, Camarda konusunda bir dönüm noktasında: sözleşme uzatması, Amorim ve Serie B’den gelen teklifler arasında
AMORIM İLE ŞANS
Karar tamamen kendisine kalsaydı, Camarda önümüzdeki sezon hangi formayı giyeceği konusunda hiç tereddüt etmezdi: Milan’ın kırmızı-siyah forması. İtalyan futbolunun eski “mucize çocuğu”, çocukluğundan beri savunduğu bu forma ile, kalbinin takımı içinde önemli bir yer edinmeye hazır hissediyor. Bu fırsat, yaz hazırlıklarının ilk aşamasında Amorim’den gelecek: 2008 doğumlu oyuncu Portekizli teknik direktörü ikna ederse, Goncalo Ramos’un yedeği olarak gelişme şansı oldukça yüksek olacaktır.
SAMP VE FARKLI BİR YOL
Camarda hakkında birçok yabancı kulüp Milan’a bilgi talebinde bulundu; Ibrahimovic ise sadece kiralık transferi değerlendiriyor. Belki de yoğun baskı uygulayan Sampdoria’ya: Camarda, önemli bir stadyuma ve tutkulu bir taraftar kitlesine sahip tarihi bir kulüpte her zaman oynama fırsatı bulabilir. Şu anda genç oyuncu, Amorim’i ikna etmek istediği için bir açıklama yapmıyor.
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