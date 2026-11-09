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krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan: Camarda kiralık, Krosche ocak ayı için santrfor piyasasını şimdiden takip ediyor

AC Milan
F. Camarda

Sportif direktörlük görevini üstlenecek isim, ocak ayındaki hamlelerini şimdiden planlıyor.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC

Milan, geleceğe ve ocak ayı transfer piyasasına bakıyor. Yeni yönetim kadrosunun değerlendirmeye ve daha yakından incelemeye çalışması gereken çeşitli fırsatlar var. Markus Kroesche'nin kulübün yeni sportif direktörü olarak göreve geleceği (ve ardından Hardung'un da ekibe katılacağı) henüz resmen açıklanmadı. Ancak anlaşmalar sağlandı ve yeni ekip ocak ayından itibaren göreve başlayacak. Bu arada Corriere della Sera'nın haberine göre yöneticiler şimdiden transfer piyasasını net bir hedefle takip ediyor: ocak ayı için bir forvet.

  • CAMARDA HENÜZ ÇOK HAM

    Corriere della Sera'ya göre Milan, şu anda Francesco Camarda'nın omuzlarına binen yükün çok ağır olduğunun farkına vardı. Goncalo Ramos bile gol atamaması nedeniyle çok sayıda eleştirinin hedefinde. As oyuncu zaten zorlanırken hücumun tüm yükünü İtalyan futbolcuya yüklemek, Camarda'yı dibe çekme riski taşıyor. Hatta Milan, Camarda'nın daha fazla forma şansı bulup düzenli oynayabilmesi, belki de ilk 11'de yer alabilmesi için altı aylığına kiralanmasını ciddi ciddi düşünmeye başladı.

  • Krosche şimdiden iş başında

    Bu doğrultuda Markus Krosche, ocak ayı için santrfor piyasasını şimdiden takip etmeye başladı. Yapılacak transfer, bir yıl önceki Fullkrug transferi gibi olmamalı. Fullkrug bu sezon Bundesliga'ya çok iyi başlamış olsa da o dönemde transfer döneminin başında alelacele gelmiş ve maç kondisyonundan uzaktı. Yeni transfer, sahaya çıkmaya hazır bir fırsat olmalı; mümkünse sezon sonunda bir yatırıma da dönüşebilmeli.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC