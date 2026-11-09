Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Milan, geleceğe ve ocak ayı transfer piyasasına bakıyor. Yeni yönetim kadrosunun değerlendirmeye ve daha yakından incelemeye çalışması gereken çeşitli fırsatlar var. Markus Kroesche'nin kulübün yeni sportif direktörü olarak göreve geleceği (ve ardından Hardung'un da ekibe katılacağı) henüz resmen açıklanmadı. Ancak anlaşmalar sağlandı ve yeni ekip ocak ayından itibaren göreve başlayacak. Bu arada Corriere della Sera'nın haberine göre yöneticiler şimdiden transfer piyasasını net bir hedefle takip ediyor: ocak ayı için bir forvet.