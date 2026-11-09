Milan, yeni yönetim ekibinin değerlendirmesi ve üzerinde çalışması gereken çeşitli fırsatlarla geleceğe ve ocak ayı transfer dönemine bakıyor. Markus Kroesche'nin kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklanması (ve ardından Hardung'un onun yanına gelmesi) henüz resmiyet kazanmadı. Ancak anlaşmalar şimdiden sağlandı ve yeni ekip ocak ayından itibaren göreve başlayacak. Bu arada, Corriere della Sera'nın haberine göre yöneticiler şimdiden transfer piyasasını çok net bir hedefle takip ediyor: ocak ayı için bir forvet.
Milan: Camarda kiralık, Kroesche ocak ayı için santrfor transfer piyasasını şimdiden takip ediyor
Camarda henüz çok ham
Corriere della Sera'ya göre Milan, şu anda Francesco Camarda'nın omuzlarına binen yükün fazlasıyla ağır olduğunun farkına vardı. Goncalo Ramos bile gol atamaması nedeniyle çok sayıda eleştirinin odağında ve as oyuncu zaten zorlanırken hücumun bütün yükünü İtalyan oyuncunun omuzlarına bırakmak, Camarda'yı dibe çekme riski taşıyor. Hatta Milan, Camarda'nın daha fazla forma şansı bulması ve düzenli oynaması, belki de ilk 11'de yer alması için onu altı aylığına kiralamayı ciddi biçimde düşünmeye başladı.
Krosche şimdiden iş başında
Bu doğrultuda Markus Krosche, ocak ayı için şimdiden santrfor transfer piyasasını takip etmeye başlıyor. Aradığı oyuncu, bir yıl önceki Fullkrug transferinde olduğu gibi transfer döneminin başında alelacele gelen ve maç kondisyonundan uzak biri olmamalı. Fullkrug şu anda Bundesliga'da sezona çok iyi başlamış olsa da durum bu. Hemen sahaya çıkmaya hazır bir fırsat olmalı; belki sezon sonunda bir yatırıma dönüşme potansiyeli de taşımalı.
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