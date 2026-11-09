Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Milan, yeni yönetim ekibinin değerlendirmesi ve üzerinde çalışması gereken çeşitli fırsatlarla geleceğe ve ocak ayı transfer dönemine bakıyor. Markus Kroesche'nin kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklanması (ve ardından Hardung'un onun yanına gelmesi) henüz resmiyet kazanmadı. Ancak anlaşmalar şimdiden sağlandı ve yeni ekip ocak ayından itibaren göreve başlayacak. Bu arada, Corriere della Sera'nın haberine göre yöneticiler şimdiden transfer piyasasını çok net bir hedefle takip ediyor: ocak ayı için bir forvet.