Milan, bu Chukwueze senin yeni transferin olabilir. Amorim ona güveniyor, rol değişikliği ve Manchester United karşısındaki patlama: şimdi onu nasıl bir gelecek bekliyor?

Bu sezon öncesi dönemde Amorim'i ona güvenmeye ikna eden bir oyuncu varsa, o da Samuel Chukwueze.





Portekizli teknik adam onu tamamen yeni bir rolde yeniden şekillendirdi ve özellikle Manchester United'a karşı oynanan son hazırlık maçının ardından aldığı yanıt fazlasıyla olumluydu.





Ya bu sezon Milan'ın gerçek yeni transferi aslında oysa?