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grafica chukwueze milan CMGetty Images
Marco Trombetta

Çeviri:

Milan, bu Chukwueze senin yeni transferin olabilir. Amorim ona güveniyor, rol değişikliği ve Manchester United karşısındaki patlama: şimdi onu nasıl bir gelecek bekliyor?

AC Milan
Serie A
S. Chukwueze

Bu sezon öncesi dönemde Amorim'i ona güvenmeye ikna eden bir oyuncu varsa, o da Samuel Chukwueze.


Portekizli teknik adam onu tamamen yeni bir rolde yeniden şekillendirdi ve özellikle Manchester United'a karşı oynanan son hazırlık maçının ardından aldığı yanıt fazlasıyla olumluydu.


Ya bu sezon Milan'ın gerçek yeni transferi aslında oysa?

  • YENİ BİR CHUKWUEZE

    Fulham’daki kiralık döneminden dönen ve burada Premier League’de 23 maça çıkıp 3 gol, 4 asist üreten oyuncunun, yaz aylarında yeniden ayrılması bekleniyordu.

    Ancak Amorim, pre-season boyunca ona AC Milan’da tam güven verme kararı aldı ve Chukwueze’yi, 3-4-2-1’de sağ kanatta çizgi boyunca oynayan oyuncu olarak, onun için neredeyse tamamen yeni sayılabilecek bir rolde sahaya sürdü.

    Kendisi gibi ağırlıklı olarak hücumcu bir oyuncu için, özellikle de gerektirdiği savunma görevleri nedeniyle bu rolün benimsenmesi zor görünüyordu; ancak Nijeryalı oyuncu, Amorim’in tam da istediği şekilde bu rolü oynayabildiğini gösterdi. Amorim, hücum organizasyonunu geliştirmek için kanat oyuncularının oyununu tercih ediyor ve buna tamamen güveniyor.


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  • Manchester United'a karşı dev maç

    United'a karşı oynanan son hazırlık maçında bu Chukwueze'nin Milan için ne kadar faydalı olabileceği ortaya çıktı.

    Bir gol ve Cissé ile Goncalo Ramos'a iki isabetli asist. Sürekli arandı ve oyunun hep içindeydi; öyle ki Amorim tarafından oyundan alınmayan tek saha oyuncusu oldu.

    Bu, Portekizli teknik adamın onun ani çıkışlarına ne kadar güvendiğini gösteren önemli bir işaret. Bununla birlikte, özellikle topsuz oyunda hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğunun da farkında.

  • Saelemaekers daha ileride

    Şu anda Chukwueze, Athekame’nin satışı ve Saelemaekers’in, Italiano’nun Bologna’da onu kullandığı aynı rolde, 10 numara pozisyonuna kaydırılması dikkate alındığında, Milan orta sahasının sağ kanadı için neredeyse tek seçenek.

    Elbette Belçikalı oyuncu tüm kanatta da görev yapabilir, ancak şu anda Amorim onu birkaç metre daha ileride, aslında Leao’ya ait olması gereken pozisyonda görüyor.

    Kesin olan şu ki transferden daha fazla alternatif yaratmak için bir hamle gelecek, ancak mevcut durumda resmi maçlar öncesinde sağ kulvarda orta sahadaki ilk tercih bizzat Chukwueze.

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  • Milan'ın gerçek yeni transferi?

    O ve Jashari, Milan’ın adeta evinde bulduğu, neredeyse iki yeni transfer konumundaki iki oyuncu kesinlikle.

    Elbette farklı nedenlerle, ancak Milan’ın oyun planında kendilerine önemli bir yer açma isteği aynı.

    Özellikle Chukwueze tamamen yeniden yaratıldı. Ve Milan’ın eksik olanını ona verebilecek isim de tam olarak o olabilir.

    Her açıdan yeni bir transfer gibi, üstelik bonservis bedeli olmadan; özellikle bu dönemde küçümsenmemesi gereken bir durum.

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