Milan, bu Chukwueze senin yeni transferin olabilir. Amorim ona güveniyor, rol değişikliği ve Manchester United karşısındaki patlama: şimdi onu nasıl bir gelecek bekliyor?

Fulham’daki kiralık döneminden dönen ve burada Premier League’de 23 maça çıkıp 3 gol, 4 asist üreten oyuncunun, yaz aylarında yeniden ayrılması bekleniyordu.
Ancak Amorim, pre-season boyunca ona AC Milan’da tam güven verme kararı aldı ve Chukwueze’yi, 3-4-2-1’de sağ kanatta çizgi boyunca oynayan oyuncu olarak, onun için neredeyse tamamen yeni sayılabilecek bir rolde sahaya sürdü.
Kendisi gibi ağırlıklı olarak hücumcu bir oyuncu için, özellikle de gerektirdiği savunma görevleri nedeniyle bu rolün benimsenmesi zor görünüyordu; ancak Nijeryalı oyuncu, Amorim’in tam da istediği şekilde bu rolü oynayabildiğini gösterdi. Amorim, hücum organizasyonunu geliştirmek için kanat oyuncularının oyununu tercih ediyor ve buna tamamen güveniyor.