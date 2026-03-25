Milan dinlenmeye niyetli değil ve milli takımlar arası bu ara dönemini, başta Tomori olmak üzere sözleşme yenileme dosyalarını detaylıca incelemek ve 19 kişiden 24/25 kişiye çıkacak olan 2026/2027 kadrosu için olası yeni transferleri değerlendirmek üzere değerlendirecek. Her zamanki gibi, Rossoneri'nin scouting ekibi, Serie A'nın olmadığı bu iki hafta boyunca takip edilecek oyuncuları, maçları ve videoları paylaştı. Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Rossoneri temsilcileri, İtalya'nın Dünya Kupası'na gitmek için oynayacağı final maçındaki rakibini de belirleyecek olan Galler-Bosna-Hersek maçı için Cardiff City Stadyumu'ndaki tribünde yer alacak.
Milan, Bosna-Hersek'ten Bajraktarević ve Alajbegović için Cardiff'e gözlemci gönderdi
ALAJBEGOVIC VE BAJRAKTAREVIC ÖZEL TAKİP ALTINDA
Onu canlı izleyenler, vuruşları ve karizmatik kişiliğinden çok etkilendi. Kerim Alajbegovic, Red Bull Salzburg’da hem gol sayısı hem de istikrarlı performansı ile büyük işler başarıyor. 2007 yılında Köln’de Bosnalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, hangi milli takımı temsil edeceği konusunda ailesinin görüşünü ön planda tuttu. İtalya'da hem Napoli hem de Juventus onu çok beğeniyor ve hakkında bilgi topluyor. Peki ya Milan? Yarın, tüm turnuvalarda 11 gol ve 3 asist kaydeden bu yeteneği yakından incelemek için Cardiff'e iki temsilcisini gönderecek.
Rossoneri kulübü, büyük olasılıkla İtalya'nın play-off'lardaki bir sonraki rakibini belirleyecek olan Galler-Bosna Hersek maçı için Cardiff'e temsilciler gönderecek. Alajbegovic tek değil: Milan, ABD'de, daha doğrusu Wisconsin'in Appleton kentinde doğmuş olsa da Bosnalı olan ve ebeveynlerinin milli takımını seçmeden önce hücum kanat oyuncusunun niteliklerini de çok beğendi.
DANİMARKA'DA İZCİLER
Galler-Bosna Hersek maçı bir yana, Milan ayrıca Danimarka ile Kuzey Makedonya arasındaki play-off maçını da takip edecek. 2006 doğumlu Danimarkalı Lucas Høgsberg, Moncada’nın yakından takip ettiği bir isim: Strasbourg’da forma giyen oyuncu, önemli bir potansiyele sahip olmasının yanı sıra Allegri’nin de beğenisini kazanacak özelliklere sahip görünüyor.