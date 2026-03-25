Milan, Bosna-Hersek'ten Bajraktarević ve Alajbegović için Cardiff'e gözlemci gönderdi

Onu canlı izleyenler, vuruşları ve karizmatik kişiliğinden çok etkilendi. Kerim Alajbegovic, Red Bull Salzburg’da hem gol sayısı hem de istikrarlı performansı ile büyük işler başarıyor. 2007 yılında Köln’de Bosnalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, hangi milli takımı temsil edeceği konusunda ailesinin görüşünü ön planda tuttu. İtalya'da hem Napoli hem de Juventus onu çok beğeniyor ve hakkında bilgi topluyor. Peki ya Milan? Yarın, tüm turnuvalarda 11 gol ve 3 asist kaydeden bu yeteneği yakından incelemek için Cardiff'e iki temsilcisini gönderecek.





Rossoneri kulübü, büyük olasılıkla İtalya'nın play-off'lardaki bir sonraki rakibini belirleyecek olan Galler-Bosna Hersek maçı için Cardiff'e temsilciler gönderecek. Alajbegovic tek değil: Milan, ABD'de, daha doğrusu Wisconsin'in Appleton kentinde doğmuş olsa da Bosnalı olan ve ebeveynlerinin milli takımını seçmeden önce hücum kanat oyuncusunun niteliklerini de çok beğendi.