Transfer uzmanı Matteo Moretto’nun aktardığına göre, son saatlerde Luca Reggiani için Milan ile temaslar kurulmuş olabilir; Borussia Dortmund’un stoperi Milan’a önerildi. Daha önce de belirtildiği gibi, bu isim son haftalarda ezeli rakipleri Inter ile de anılıyordu.





Reggiani, 2008 doğumlu bir savunmacı; İtalya genç milli takımlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan oyuncu, Şubat 2024’teSassuolo’danBundesliga’ya transfer oldu. Kovac’ın A takımında şu ana kadar 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Oyuncuyu uzun süredir yakından takip eden Inter, gelecek ocak ayı ya da 2027 yazı için olası bir hamleyi değerlendirmişti. Ancak şimdi kuzenler, uzun süredir geriden oyun kurabilen ve Amorim’in savunma hattını tamamlayabilecek bir stoper arayan Milan’a çalım yiyebilir.