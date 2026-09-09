Cardinale ve transfer ekibinin çözemediği dosyalar arasında, Bondo'nun durumu da yer alıyor. Fransız orta saha oyuncusu, Cremonese'deki kiralık deneyiminin ardından yeniden Milan'a döndü. 2003 doğumlu oyuncu, yaz kampının başlangıç tarihi olan 13 Temmuz Pazartesi'den bu yana Milan'ın izniyle tek başına çalışıyor. Amorim, kulüple anlaşarak onu A Takım'ın kamp kadrosuna dahil etmeme kararı almıştı.
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Milan, Bondo’nun çevresiyle temas halinde: Fransız orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde kendisine bir takım bulamadı
Değerlendirme ile transfer piyasasındaki zorluklar arasında
Bondo, Ocak 2025’te Milan tarafından yaklaşık 10 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilmişti. Moncada’nın fikrinden doğan bu operasyon, o dönem Milan’ın CEO’su olan Galliani ile birlikte Fulrani tarafından tamamlandı. Bir buçuk yıl sonra Fransız oyuncu, geçen yaz onu yaklaşık 8 milyon euroluk bir değerlemeyle satış listesine koymaya karar veren Milan için neredeyse bir ‘yük’ haline geldi. Cremonese’de zorlu bir dönemin ardından, kısmen bazı fiziksel sorunlar nedeniyle de az forma şansı bulan genç oyuncu için bu rakam çok fazlaydı. Warren, Türkiye’den iki kulübün, Corum ve Erzurumspor FK’nin yanı sıra ABD ekibi San Jose Earthquakes’in tekliflerini de geri çevirdi; çünkü Avrupa’nın üst düzey liglerinden bir çağrı bekliyordu. Ancak işin sonunda bu çağrı hiç gelmedi.
Kadroya yeniden dahil edilmesine karar veriliyor
Yaklaşık dört gündür Fransız oyuncunun ekibi, yeniden kadroya dönebilmesi için Milan ile arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Hatırlatalım ki Bondo'nun 2029'a kadar sezon başına net 1,5 milyon avroluk bir sözleşmesi bulunuyor. Editör ekibimizin edindiği bilgiye göre, nihai karar önümüzdeki saatlerde Milan tarafından açıklanacak.
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