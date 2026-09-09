Bondo, Ocak 2025’te Milan tarafından yaklaşık 10 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilmişti. Moncada’nın fikrinden doğan bu operasyon, o dönem Milan’ın CEO’su olan Galliani ile birlikte Fulrani tarafından tamamlandı. Bir buçuk yıl sonra Fransız oyuncu, geçen yaz onu yaklaşık 8 milyon euroluk bir değerlemeyle satış listesine koymaya karar veren Milan için neredeyse bir ‘yük’ haline geldi. Cremonese’de zorlu bir dönemin ardından, kısmen bazı fiziksel sorunlar nedeniyle de az forma şansı bulan genç oyuncu için bu rakam çok fazlaydı. Warren, Türkiye’den iki kulübün, Corum ve Erzurumspor FK’nin yanı sıra ABD ekibi San Jose Earthquakes’in tekliflerini de geri çevirdi; çünkü Avrupa’nın üst düzey liglerinden bir çağrı bekliyordu. Ancak işin sonunda bu çağrı hiç gelmedi.



