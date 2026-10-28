Maignan 5: Özel olarak suçlanabileceği bir pozisyon yok ancak yediği gol sayısı 4. Bu, fazla.

Tomori 6,5: Sağ bek rolünde giderek daha rahat oynuyor, hücumlarda Hutchinson'a destek veriyor. Cisse'ye yaptığı asistte zamanlaması kusursuz: İngiliz oyuncu adını skor tabelasına yazdırıyor. Tek olumsuzluk, devre arasında oyundan çıkmasına neden olan kas problemi. (46. dakikada oyuna giren Modric 5,5: Forvetlerin hareketliliği sıfır olunca pas verecek bir boşluk bulmakta zorlanıyor)

De Winter 4,5: Amorim adam adama markaj istemiyor ama Belçikalı savunmacının bu akşam yaptığı gibi rakibi bir metre uzaktan marke etmesini de istemiyor. Yenilen 4 golün en az 3'ünde sorumluluğu var.

Pavlovic 5: En iyi durumda değil ve bu hemen belli oluyor; Odgaard ile girdiği birçok mücadeleyi kaybediyor.

Estupinan 5,5: Topa ilk dokunuşunda San Siro tribünleri homurdanıyor ve eski Brighton oyuncusu için işler daha baştan zorlaşıyor. İlk 10 dakikada çok hata yapıp topları rakibe hediye ediyor. İlk yarının ortalarından itibaren toparlansa da genel olarak dağınık bir performans sergiliyor. (58. dakikada oyuna giren Diawara 5: San Siro'daki ilk dakikalarında heyecanı belirgin biçimde hissediliyor. Milan da onun sorumluluk alanından iki gol yiyor)

Hutchinson 6: Rakip ceza sahasının hemen dışında Theate'den topu büyük bir mücadeleyle kapıp Cisse'ye kusursuz bir asist yapıyor. Üzerine düşeni iyi yapıyor. (58. dakikada oyuna giren Pulisic 5: Topla çok buluşuyor ama açık alan değil, yalnızca kapalı kapılar buluyor)

Musah 5: Sezonun en kötü performansını sergiliyor. Bologna'nın ilk kez öne geçmesini sağlayan golde topu rakibe hediye ediyor. İkinci yarıda bek olarak hücuma pek katkı vermiyor.

Jashari 6: Orta sahada oyun kuran ve soğukkanlılığını koruyarak bir şeyler yapmaya çalışan tek oyuncu.

Bartesaghi 5: Udinese karşısındaki üst düzey performansının iki adım gerisinde; üstelik tek sebep talihsiz kendi kalesine golü değil. Hem savunmada hem hücumda kötü. (62. dakikada oyuna giren Camarda 5,5: Kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor ama bu, şanssızlıktan çok kaçan bir fırsat olabilir. Bologna'nın skoru 2-4'e getirdiği golle sonuçlanan pozisyonda topu kaybediyor)

Cisse 6,5: Saf bir forvet gibi oynayıp San Siro'daki ilk dublesini yaptığı rüya gibi bir ilk yarı geçiriyor. İkinci yarıda ise çok kötü.

Ramos 5: Goncalo, bir sorun mu var? Girdiği her mücadeleyi kaybediyor ve kaleye hiç şut çekmiyor. (88. dakikada oyuna giren Comotto: not verilmedi)





Teknik direktör Amorim 5: Değişiklikleri takımı kendi kale çizgisinde savunma yapmaya itiyor; bu kez etkisi olumsuz.