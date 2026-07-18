Milan, Bologna’dan Lucumi’yi teklif etti: Rossoneri kulübünün yanıtı ve gerçek piyasa değeri

1998 yılında Kolombiya’nın Cali kentinde doğan savunma oyuncusu Jhon Lucumi, daha çok kendi isteğiyle, Emiliano kulübünün iradesinden ziyade Bologna’dan ayrılmak üzere. Juventus, birkaç haftadır bu transferi görüşüyor ancak şu an itibarıyla Bologna ile bir uzlaşma noktası bulamadı. Bu arada, oyuncunun menajerleri, Milan’ın savunma hattına yeni takviyeler aradığını göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz günlerde Gardiner ve Almstadt’a bu oyuncuyu önerdiler.