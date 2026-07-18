Amorim, Gila’ya hayranlık duyuyor ve İspanyol oyuncunun gelişi Portekizli teknik direktör tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ancak İspanyol oyuncunun transferi, Fikayo Tomori’ye veda etmeye hazır olan savunma hattı için tek transfer olmayacak. Sporting Lizbon’dan Inacio da gündemde; ilgiyi canlı tutmak için son günlerde de temaslar yapıldı.
Çeviri:
Milan, Bologna’dan Lucumi’yi teklif etti: Rossoneri kulübünün yanıtı ve gerçek piyasa değeri
LUCUMI TEKLİFİ
1998 yılında Kolombiya’nın Cali kentinde doğan savunma oyuncusu Jhon Lucumi, daha çok kendi isteğiyle, Emiliano kulübünün iradesinden ziyade Bologna’dan ayrılmak üzere. Juventus, birkaç haftadır bu transferi görüşüyor ancak şu an itibarıyla Bologna ile bir uzlaşma noktası bulamadı. Bu arada, oyuncunun menajerleri, Milan’ın savunma hattına yeni takviyeler aradığını göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz günlerde Gardiner ve Almstadt’a bu oyuncuyu önerdiler.
NE KADAR?
Lucumi’nin 28 milyonluk bir sözleşme fesih bedeli vardı ve bu bedel birkaç gün önce süresi doldu. İşte bu nedenle artık Bologna ile daha düşük rakamlar üzerinden pazarlık yapılabilir: 23/24 milyon karşılığında transfer için yeşil ışık yakılabilir.
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