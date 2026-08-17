Milan: Bir İtalyan kulübü Rafael Leao'yu düşünüyor. Galatasaray vazgeçmiyor: Son durum

Polonya’da Manchester United’a karşı oynanan maçı adale yorgunluğu nedeniyle kaçıran Leao, ayrılmaya açık olmaya devam ediyor, ancak Milan onu kesinlikle yok pahasına elden çıkarmak istemiyor. Başka bir deyişle, yalnızca belirli koşullarda ayrılacak. Bonservisini almak için istenen rakam, yaz başına kıyasla 55-60 milyon eurodan 45 milyon euroya düştü, ancak şu anda masada herhangi bir teklif yok. Mattia Moretto’ya göre Portekizli oyuncu İtalyan bir takımdan temaslar aldı (Fiorentina iddiaları yalanlandı), ancak şu an için hücum oyuncusu Serie A’ya transferin kapısını kapatıyor. Bu sadece maliyet meselesi de değil.