Rafa Leao transfer gündeminin merkezinde olmaya devam ediyor. Portekizli hücum oyuncusu, Ruben Amorim'in gözden çıkardığı isimler listesinde, aynı mevkideki takım arkadaşları Nkunku ve Gimenez'in aksine yer almıyor; ancak AC Milan'daki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Sky Sport'un aktardığına göre eski Lille oyuncusu, bu hafta Gerry Cardinale ile daha fazlasını anlamak için yüz yüze görüşecek. Bu görüşme, geçmiş açıklamaların yanı sıra özellikle bugününü ve geleceğini ilgilendiren dosyayı kapatmaya çalışmak amacıyla, Milan'ı kontrol eden RedBird Capitals fonunun bir numarası tarafından bizzat talep edildi.
Çeviri:
Milan: Bir İtalyan kulübü Rafael Leao'yu düşünüyor. Galatasaray vazgeçmiyor: Son durum
Leao, İtalya'da beğeniliyor
Polonya’da Manchester United’a karşı oynanan maçı adale yorgunluğu nedeniyle kaçıran Leao, ayrılmaya açık olmaya devam ediyor, ancak Milan onu kesinlikle yok pahasına elden çıkarmak istemiyor. Başka bir deyişle, yalnızca belirli koşullarda ayrılacak. Bonservisini almak için istenen rakam, yaz başına kıyasla 55-60 milyon eurodan 45 milyon euroya düştü, ancak şu anda masada herhangi bir teklif yok. Mattia Moretto’ya göre Portekizli oyuncu İtalyan bir takımdan temaslar aldı (Fiorentina iddiaları yalanlandı), ancak şu an için hücum oyuncusu Serie A’ya transferin kapısını kapatıyor. Bu sadece maliyet meselesi de değil.
GALATASARAY YARIŞTA KALDI
Leao için Galatasaray ihtimali hâlâ masada. Arsenal'den ayrılacak ancak Türkiye'ye transfer olmak istemeyen Gabriel Martinelli'den gelen ret sonrası, Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon karşılığında 10 numara Aleksej Batrakov'un transfer edilmesine rağmen Milan'ın 10 numarası yeniden öncelik haline geldi. Ancak Süper Lig şampiyonu kulüp, 35 milyon artı bonuslardan oluşan son teklifinin üzerine çıkmak istemiyor ve transfer döneminin sonuna yaklaşıldıkça Milan'ın taleplerini düşürmek zorunda kalacağına inanıyor. Türkiye'de yaz transfer dönemi 4 Eylül'de kapanıyor, Leao için sezon başına net 10-12 milyon eurodan beş yıllık sözleşme hazır.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun