Maignan 6: yenen iki golde hiçbir sorumluluğu olmayan Milan kaptanı için yıldızlı bir yeter notu, ancak aynı zamanda sıradanın da ötesine geçemedi.

Terracciano 5: çekingen bir başlangıç yaptı, belki de Avrupa’daki ilk maçının heyecanını biraz hissetti. Sudakov ve Kaminski çok formdaydı ve ilk 20 dakikada sık sık onun bölgesinde etkili oldular. Sonrasında seviyesi yükseldi ve 27. dakikada 30 metreden güzel bir vuruşla Trubin’i de zorladı. (46. dakikadan itibaren Gila5,5: İspanyol savunmacı için torunlarına anlatılacak bir oyuna giriş olmadı: geriden oyun kurulumunda gereğinden fazla hata yaptı ve fazla açık bir sinirlilik sergiledi)

De Winter 5,5: kendisine düşen görevleri, Duran’ın alanını ve zamanını daraltarak düzenli şekilde yerine getirdi. Ancak hücumcuya dönüştüğünde, hâlâ affedilmemiş bir hareket halindeki penaltıyı tribünlere gönderdi.

Pavlovic 6: tam ve alışıldık taktik anarşisinin içinde, takım arkadaşlarını presi yükseltmeye ve inanmaya itmeye yönelik sonuçsuz çabasını takdir edebilirsiniz. Beyaz bayrağı en son çeken isim yine o oldu.

Chukwueze 6: Milan saflarında en istekli isimlerden biriydi, ancak çoğu zaman çölde vaaz verdi. Savunma fazında da büyük bir özveri gösterdi; bu yönü ilk maçlara kıyasla gelişiyor.

Jashari 5: Palinha tarafından adeta ezilen eski Brugge oyuncusu, oyunun yönünü ani şekilde değiştirmedeki doğuştan gelen yeteneğini gösterdi ama aynı zamanda geçen sezondan taşıdığı dalgınlıklarını da sergiledi: Sudakov’a yaptığı istemsiz asist kırmızı kalemlikti.Sınıfta kaldı (74. dakikadan itibaren Rabiot 5,5: takıma tempo değişikliği getirmeyi başaramadı)

Musah 5,5: Benfica ceza sahasında çok tehlikeli bir topu kötü vurup belirgin teknik eksiklerini bir kez daha doğruladı. İlk yarıda pres fazında iyiydi, ikinci yarıda ise benzini erken bitti ve böylece oyundan düştü.

Bartesaghi 5: Amorim ona bir şans verdi ama Milan altyapısından yetişen oyuncu bunu değerlendiremedi. Lukebakio karşısında tamamen boğuldu ve ona nişan alıp öne geçiren golü atması için gereken tüm alanı tanıdı. Hücum fazında ise neredeyse yok hükmündeydi. Bütünleme. (57. dakikadan itibaren Moreira 5,5: bu kez Milan’ın oyununa farklı bir ivme katamadı, uzak mesafeden iki şutu cılız kaldı)

Hutchinson 5: çok hareket etti ve her zaman topu istemeye çalıştı; bu da büyük bir istek ve iyi bir kişilik ortaya koyduğunu gösterdi. Bazı iyi işler de yaptı ama genel olarak topu fazla ayağında tuttu ve fazla dağınık kaldı. (46. dakikadan itibaren Pulisic 6: çok hareket etti, oyun kurdu ve ceza sahası dışından attığı tehlikeli bir şutla Trubin’i zorladı. İstekli)

Cisse 5,5: merkezde yoğunluk yaratmaya çalıştı ama Benfica’nın iki ön liberosu onun her girişimini engelledi. Önceki maçlara göre daha az ilham verdi ve fiziksel durumu da hâlâ yüzde 100 değildi. İstikrarsız. (57. dakikadan itibaren Saelemakers 6: ön tarafta kesinlikle daha fazla yaratıcılık getirdi ama etki yaratamadı)

Ramos 5: Goncalo, böyle olmaz. Takım arkadaşlarının ortalarında hep geç kaldı, oyunun içinde fazla yer alamadı. Ceza sahası dışında oynamakta inat etti. Etkisiz.

Teknik direktör Amorim 5: bir kez daha tamamen yanlış bir ilk 11, bu kez değişiklikler de yetmedi. Portekizli teknik adam çok fazla kafa karışıklığına neden oldu ve böylece Milan kulübesindeki ilk ağır yenilgisini aldı.