Milan, Avrupa'nın en iyi savunmasını sağlamlaştırmak için çalışıyor: Pavlovic'in sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor

Ligde oynanan 28 maçın ardından Milan, Avrupa'nın en iyi 5 ligi arasında en iyi savunmaya sahip takım konumunda. Bu durum, özellikle geçen sezon Rossoneri'nin arka arkaya gol yediği ve ligi 43 gol yiyerek (maç başına 1,13) tamamladığı göz önüne alındığında, genel eğilimin tam tersine bir gelişme. Buna rağmen kadroda bir değişiklik olmadı, ancak 40 milyon euroya Newcastle'a satılan Thiaw'ın yerine Genoa'dan 18 milyon euroya transfer edilen De Winter geldi.

Massimiliano Allegri'nin Milan'ı, ligde şu ana kadar oynadığı 28 maçta sadece 20 gol yedi. 0,71'lik bu ortalama, onu Avrupa'nın en iyi 5 ligi arasında maç başına en az gol yiyen takım konumuna getiriyor. Son haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Roma, Cenova'da 2-1 yenilerek dördüncü sıraya geriledi (28 maçta 21 gol, 0,75/90').