Milan, Avrupa'nın en iyi savunmasını sağlamlaştırmak için çalışıyor: Pavlovic'in sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor

Allegri'nin taktiği Pavlovic'in performansını artırdı: Sırp oyuncu, attığı 3 golle hem kendi ceza sahasında hem de rakip ceza sahasında etkili bir faktör haline geldi

Ligde oynanan 28 maçın ardından Milan, Avrupa'nın en iyi 5 ligi arasında en iyi savunmaya sahip takım konumunda. Bu durum, özellikle geçen sezon Rossoneri'nin arka arkaya gol yediği ve ligi 43 gol yiyerek (maç başına 1,13) tamamladığı göz önüne alındığında, genel eğilimin tam tersine bir gelişme. Buna rağmen kadroda bir değişiklik olmadı, ancak 40 milyon euroya Newcastle'a satılan Thiaw'ın yerine Genoa'dan 18 milyon euroya transfer edilen De Winter geldi.

Massimiliano Allegri'nin Milan'ı, ligde şu ana kadar oynadığı 28 maçta sadece 20 gol yedi. 0,71'lik bu ortalama, onu Avrupa'nın en iyi 5 ligi arasında maç başına en az gol yiyen takım konumuna getiriyor. Son haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Roma, Cenova'da 2-1 yenilerek dördüncü sıraya geriledi (28 maçta 21 gol, 0,75/90').

  • PAVLOVIC EN YÜKSEK PUANLI OYUNCU

    CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) Futbol Gözlem Merkezi, Serie A’daki her takımın piyasa değeri en yüksek oyuncularını gösteren bir rapor yayınladı. Milan’ın en değerli oyuncusu, bu sıralamanın üst sıralarında yer alan StrahinjaPavlović’tir.

    Sıralamanın ilk sırasında, değeri 123 ila 145 milyon euro arasında tahmin edilen Juventus'un yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız yer alıyor. Onu, 94 ila 109 milyon euro arasında değerlendirilen Lautaro Martinez, 59 ila 68 milyon euro arasında değerlendirilen Santiago Castro ve 53 ila 61 milyon euro arasında değerlendirilen Matias Soulé takip ediyor.

    • Reklam

  • ALLEGRI TEDAVİSİ

    Strahinja, Max'ın yanında taktiksel hataları ve markaj hatalarını azaltarak ve tehlikelere daha fazla dikkat göstererek üst düzey bir savunma oyuncusu haline geldi. Geçen sezona kıyasla Pavlovic bambaşka bir oyuncu; şu anda hem kendi ceza sahasında hem de rakip ceza sahasında etkili bir isim ve attığı 3 golün hepsi de maçın kaderini belirleyen gollerdi. Milan, sadece 24 yaşındaki eski Salzburg oyuncusunun hem kısa hem de uzun vadede hala büyük bir gelişme potansiyeli olduğuna inanarak geleceğe iyimser bir bakış açısıyla bakıyor.

  • YENİLEME OPERASYONU

    Milan, Tomori ile yakında gerçekleşecek sözleşme yenilemesinin yanı sıra, 2028'de sona erecek olan Pavlovic'in sözleşmesinin uzatılması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Rossoneri kulübü, Pulisic'te olduğu gibi yıllık yenileme opsiyonuna sahip ancak Sırp savunmacının menajerleriyle 2031 yılına kadar maaş ayarlaması da içeren görüşmelere başladı: şu anda 1,7 milyon euro kazanan oyuncunun maaşı 2,5 milyon euroya çıkarılacak. Müzakereler yeni başladı ancak iyi bir uyum içinde ilerliyor. Pavlovic-Milan, birlikte ileriye...

