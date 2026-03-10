Goal.com
Milan, Avrupa'nın en iyi savunmasını nasıl iyileştirebilir? Gila somut bir fırsat, listedeki tüm isimler

Rossoneri'nin eğitim paketindeki gecikme sorununa yaz için çözümler, şimdi Avrupa'nın en iyisi.

Derbi'de elde edilen başarı, yedi puanlık farkın azalması ve Massimiliano Allegri'nin Milan'ına hala tatmin edici sonuçlar getirebilecek bir şampiyonluk finali.

Böylece, moralini yüksek tutan Rossoneri takımı, Serie A tarihindeki çok az sayıda örnekte başarılmış olan karmaşık bir ihtimal olsa da, Inter'yi yakalamak ve Scudetto için tüm kartlarını oynamak için hala umutlu.

Bu sezonun son düzlüğü bize aradığımız tüm cevapları verecek, ancak bu arada Via Aldo Rossi'deki ofislerde Milan kadrosunun geleceği planlanmaya başlandı bile. En azından sayı olarak bakıldığında, gelecek sezon için önemli bir takviyeye ihtiyaç duyan savunma hattına özel bir önem veriliyor.

  • AZ SAYIDA SAVUNMA OYUNCUSU

    Sayısal olarak konuşursak, diyorduk. Mevcut durumda, teknik direktör Allegri, Inter ile oynanan derbi maçında ilk 11'de forma giyen üç oyuncuya güvenebilir: De Winter, Tomori ve Pavlovic.

    Nitekim Matteo Gabbia, geçtiğimiz günlerde tespit edilen kasık fıtığı ameliyatından sonra iyileşme sürecinde ve en azından milli takımlar için verilen aradan sonraki maça kadar sahalardan uzak kalacak.

    Odogu ise Verona ile ligde (4) ve Lecce ile İtalya Kupası'nda (11) toplam 15 dakika oynadı. Genç yaşı nedeniyle belirli bir gelişim süreci geçirmesi bekleniyor ve büyük olasılıkla bu son düzlükte nadiren forma giyecek, ardından gelecek sezon kiralanacak.

  • AVRUPA'NIN EN İYİ SAVUNMASI

    Ancak oyuncu sayısı kolayca hesaplanabilse de, Allegri yine de savunma hattına kendi izini ve vizyonunu yansıtmayı başardı: Paulo Fonseca ve ardından Sergio Conceicao yönetiminde geçen son sezondan bu yana en büyük fark, Milan'ın şu anda Avrupa'nın en iyi savunmasına sahip olmasıdır.

    Maignan'ın Cremonese ve Inter karşısında kaydettiği son gol geçirmeyen maçlar sayesinde, Rossoneri 28 lig maçında 20 gol yiyerek Serie A'nın en iyi savunması oldu ve 21 gol yiyen Roma ve Como'yu geçerek sıralamada üstlerine çıktı. Ancak bu veri sadece İtalyan ligini kapsamıyor, çünkü Milan beş büyük Avrupa ligi arasında en az gol yiyen savunma.

    Aşağıda sıralama yer almaktadır.

    • Milan: 20
    • Lens: 21
    • Arsenal: 22
    • Real Madrid: 23
    • Bayern Münih: 24

  • NASIL İYİLEŞTİRİLİR? GILA VAR

    Aslında bu istatistik şaşırtıcı değil, çünkü Allegri her zaman kompakt ve dengeli bir savunma paketi üzerine zaferlerini inşa etmiştir: sağlamlık, dikkat ve tehlike algısı, "Allegri tarzı" savunmanın anahtar unsurlarıdır.

    Ancak gerçekte, Livorno'lu teknik direktör, Ocak ayında transfer piyasasından savunması için bir takviye bekliyordu ve önümüzdeki yaz, bu Milan'a yeni bir stoper kazandırmak için doğru zaman olabilir.

    Avrupa'nın en iyi savunmasını daha da iyileştirmek için, Via Aldo Rossi'deki ofisler, 2027'de Lazio ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Gila'yı düşünüyor. Biancoceleste'nin stoper oyuncusu, sportif direktör Igli Tare'nin istek listesinin başında yer alıyor: Şu anda, başkent ekibiyle olası bir sözleşme yenileme sinyali gelmiyor ve Rossoneri, önümüzdeki yaz transfer döneminde Lotito'ya bir teklif sunarak bu durumdan yararlanabilir.

    Oyuncuyu bedelsiz kaybetme olasılığı dikkate alınması gereken bir faktördür ve doğru fiyata Lazio başkanı bir satışını gerçekten değerlendirebilir: doğru rakam 15/20 milyon euro civarında olabilir, çünkü Real Madrid 2000 doğumlu İspanyol defans oyuncusunun gelecekteki satışından hala %50 pay almaktadır.

  • DİĞER HEDEFLER

    Gila, bu nedenle, Rossoneri yönetimi ve teknik kadrosu arasında herkesin hemfikir olduğu bir isim, ancak Milan'ın araştırdığı ve takip ettiği tek profil bu değil.

    Juventus'tan Gatti (değeri yaklaşık 25 milyon euro), Tottenham'dan Dragusin, Manchester City'den Aké ve Liverpool'dan Gomez'in adaylıkları da devam ediyor.

    Farklı oyuncular, farklı deneyimler, benzer olmayan özellikler, ancak hepsi Haziran ayından itibaren Rossoneri'nin savunma listesinde yer almalarıyla birleşiyor. Şu anda Avrupa'nın en iyi savunması olan bu takımın, İtalya'da bu başarısını sürdürmek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması durumunda Avrupa'da yeniden rekabetçi hale gelmek için önemli takviyelere ihtiyacı var.

