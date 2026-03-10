Milan, Avrupa'nın en iyi savunmasını nasıl iyileştirebilir? Gila somut bir fırsat, listedeki tüm isimler

Derbi'de elde edilen başarı, yedi puanlık farkın azalması ve Massimiliano Allegri'nin Milan'ına hala tatmin edici sonuçlar getirebilecek bir şampiyonluk finali.

Böylece, moralini yüksek tutan Rossoneri takımı, Serie A tarihindeki çok az sayıda örnekte başarılmış olan karmaşık bir ihtimal olsa da, Inter'yi yakalamak ve Scudetto için tüm kartlarını oynamak için hala umutlu.

Bu sezonun son düzlüğü bize aradığımız tüm cevapları verecek, ancak bu arada Via Aldo Rossi'deki ofislerde Milan kadrosunun geleceği planlanmaya başlandı bile. En azından sayı olarak bakıldığında, gelecek sezon için önemli bir takviyeye ihtiyaç duyan savunma hattına özel bir önem veriliyor.