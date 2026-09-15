Milanello'da, San Siro'da Benfica'ya karşı oynanacak Avrupa Ligi'ndeki ilk maçın hemen öncesinde hava rahattı. Ruben Amorim takıma birkaç dakikalık bir konuşma yaptı: Portekizli teknik adam, oyuncularından son antrenmanlarda çalıştıkları şeyi sahaya yansıtmalarını istedi.
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Milan, Avrupa Ligi'nde nasıl değişiyor: Moreira, Chukuwueze ile birlikte. Camarda yine yedek kulübesinde
Herkes hazır durumda
AC Milan, Gabbia'nın tam kapasiteyle geri dönmesiyle birlikte tam kadro oldu. Savunma hattı açısından bakıldığında, Genoa karşısında dinlendirilmesi beklenen De Winter'ın yerine kadrodaki tek yenilik tam da Milan'ın ikinci kaptanı olabilir. Tek eksik ise, Amorim'in teknik planlamasında yer almayan ve Fransız orta sahanın avukatlarının PEC üzerinden sunduğu yazılı talebe rağmen yeniden kadroya dahil edilmeyecek olan Bondo. Formda oyuncular arasında ise kesinlikle Chukwueze öne çıkıyor: Nijerya Milli Takımı oyuncusu fiziksel açıdan çok iyi durumda ve aynı zamanda yeni gelenlerle birlikte grubun huzurunu ve uyumunu artırmaya yardımcı olan isimlerden biri.
Moreira için doğrulama
Modric yarın maça yedek kulübesinde başlayacak, orta sahada ise vazgeçilmez Musah forma giyecek. Amorim, Jashari ile Rabiot arasındaki soru işaretini bugün giderecek: Eski Brugge oyuncusu, son kez 20 gün önce olduğu gibi yeniden ilk 11’e dönebilir (23 Ağustos’taki Torino-Milan maçı, editör notu). Kariyerindeki ilk dublesini yaptığı Lazio karşısındaki olağanüstü performansıyla öne çıkan Moreira, sol kanatta görev yapacak; karşı kanatta ise Chukwueze olacak.
Hutchinson cazibesi
Maçın eski oyuncusu Gonçalo Ramos, Milan formasıyla Avrupa’daki ilk golünü tam da “kendi” Benfica’sına karşı arayacak. Milan’ın 9 numarası için özel bir karşılaşma olacak: Eski PSG oyuncusu, Lizbon ekibiyle A takımda 106 maça çıkıp 41 gol kaydetti. Pulisic, hücum hattının hemen gerisinde ilk kez ilk 11’de sahaya çıkacak. Hutchinson ise muhtemel 11’in büyük sürprizi olabilir: Eski Nottingham Forest oyuncusu, Cisse ile forma rekabeti içinde.
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