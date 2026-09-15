Milan, Avrupa Ligi'nde nasıl değişiyor: Moreira, Chukuwueze ile birlikte. Camarda yine yedek kulübesinde

AC Milan, Gabbia'nın tam kapasiteyle geri dönmesiyle birlikte tam kadro oldu. Savunma hattı açısından bakıldığında, Genoa karşısında dinlendirilmesi beklenen De Winter'ın yerine kadrodaki tek yenilik tam da Milan'ın ikinci kaptanı olabilir. Tek eksik ise, Amorim'in teknik planlamasında yer almayan ve Fransız orta sahanın avukatlarının PEC üzerinden sunduğu yazılı talebe rağmen yeniden kadroya dahil edilmeyecek olan Bondo. Formda oyuncular arasında ise kesinlikle Chukwueze öne çıkıyor: Nijerya Milli Takımı oyuncusu fiziksel açıdan çok iyi durumda ve aynı zamanda yeni gelenlerle birlikte grubun huzurunu ve uyumunu artırmaya yardımcı olan isimlerden biri.