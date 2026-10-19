Fransa, Zachary Athekame'nin ayakları altında. Bunu kim tahmin ederdi? Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinin tamamı, İsviçreli sağ bekin Lyon'un Nice'i 2-1 yendiği maçtaki performansına geniş yer ayırdı. Tessman'ın ikinci golüne yaptığı asist, 2004 doğumlu oyuncunun Paulo Fonseca'nın ilk andan itibaren kendisine duyduğu güven sayesinde gösterdiği büyük gelişimi kanıtlayan bir cevher niteliğinde. Portekizli teknik direktör, eski takımı Milan'ı da sevindirebilir: Athekame, Igli Tare'nin transferi için İsviçre ekibi Young Boys'la anlaştığı yaklaşık 10 milyonun en az iki katı piyasa değerine ulaşmış, daha bilinçli ve olgun bir oyuncu olarak kulübüne dönecek.
Milan, Athekame Lyon formasıyla hız kesmiyor: Ligue 1'in en iyileri arasında, ocak transfer dönemine ilişkin kulislerde neler konuşuluyor?
Yalnızca Hakimi'nin gerisinde
Lyon taraftarları, ilk günden itibaren karakteri ve üstün teknik becerileriyle kendini kabul ettiren bu genç oyuncuya bayılıyor. Rakamlar, Athekame'nin Ligue 1'in en iyi sağ beki olarak öne çıktığını gösteriyor: 7 maçta 2 gol ve 3 asist üretti. Genel oyuncu kalitesi bakımından PSG'li Hakimi'nin gerisinde olduğu kesin, ancak rakamlar açık ve tartışmaya yer bırakmıyor. Milan, geçen yaz yaptığı tercihten memnun şekilde gelişmeleri izliyor.
Ocak ayında olası dönüşe ilişkin gelen bilgiler
"Athekame mi? Kiralık gönderdiğimiz diğer oyuncular gibi onu da takip ediyoruz. Sezon başında onu daha çok Moreira gibi görüyordum. Durumun değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Futbol böyle. Fonseca yönetiminde çok iyi oynuyor, sonrasına ileride bakacağız." Amorim, Athekame'yi satın alma opsiyonu olmadan Lyon'a kiralama kararını gerekçelendirirken geçtiğimiz 11 Ekim'de böyle konuşmuştu.
Sağ kanatta Chukwueze'nin tek alternatifinin Hutchinson olduğu düşünülürse karar belki de biraz aceleyle alınmıştı. İngiliz oyuncu ise kuşkusuz daha hücumcu bir profile sahip. Athekame'nin Amorim'i hâlâ tam olarak ikna etmediği izlenimi var. Bu nedenle, sağ kanattaki seçenekler oldukça sınırlı olsa da Amorim'in kış transfer döneminde onu geri çağırmayı istemesi pek olası görünmüyor. Üstelik Lyon'un, eski Young Boys oyuncusundan yararlanabilmek için net güvenceler aldığını da unutmamak gerek. Athekame ise gelişimini sürdürüyor, oynarken keyif alıyor ve Lyon taraftarlarına da keyif veriyor.
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