"Athekame mi? Kiralık gönderdiğimiz diğer oyuncular gibi onu da takip ediyoruz. Sezon başında onu daha çok Moreira gibi görüyordum. Durumun değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Futbol böyle. Fonseca yönetiminde çok iyi oynuyor, sonrasına ileride bakacağız." Amorim, Athekame'yi satın alma opsiyonu olmadan Lyon'a kiralama kararını gerekçelendirirken geçtiğimiz 11 Ekim'de böyle konuşmuştu.

Sağ kanatta Chukwueze'nin tek alternatifinin Hutchinson olduğu düşünülürse karar belki de biraz aceleyle alınmıştı. İngiliz oyuncu ise kuşkusuz daha hücumcu bir profile sahip. Athekame'nin Amorim'i hâlâ tam olarak ikna etmediği izlenimi var. Bu nedenle, sağ kanattaki seçenekler oldukça sınırlı olsa da Amorim'in kış transfer döneminde onu geri çağırmayı istemesi pek olası görünmüyor. Üstelik Lyon'un, eski Young Boys oyuncusundan yararlanabilmek için net güvenceler aldığını da unutmamak gerek. Athekame ise gelişimini sürdürüyor, oynarken keyif alıyor ve Lyon taraftarlarına da keyif veriyor.