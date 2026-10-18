Maignan 7: 82. dakikada Zappacosta'ya karşı yaptığı müdahale Milan'ı kurtarıyor: güçlü ve cesur biçimde kalesinden çıkarak Bergamolu kanat oyuncusunun önünü kapatıyor.

Gila 7: İspanyol savunmacı, Milan formasıyla ilk golünün sevincini Güney Tribünü'nün önünde yaşıyor. Her zamanki gibi mücadeleci ve yoğun geçen bir maçın ardından bunu hak ediyor. Bellanova ile girdiği mücadele, karşılaşmanın en güzel anlarından biri. (83. dakikadan itibaren Tomori: değerlendirme yok)

De Winter 5: Venezia karşısında iki gol atarak bu maça gelen eski Lecce oyuncusu Krstovic'in maç boyunca peşinden ayrılmıyor ve onu sınırlamayı başarıyor. Sonra tamamen oyundan kopuyor; rakibin hem ilk hem de ikinci golünde savunmada uyuyakalıyor. Bir iyi, bir kötü.

Pavlovic 6,5: Son bölümde, açık alanda yaptığı müthiş bir müdahaleyle 72. dakikaya kadar kesin gibi görünen ancak ardından büyük ölçüde tehlikeye giren galibiyeti güvence altına alıyor.

Chukwueze 6: Nijeryalı oyuncunun taktik açıdan kaydettiği ciddi gelişimin altını çizmek gerek. Artık hem hücumda hem savunmada pek çok şeyi oldukça iyi yapıyor. Son paslarda verdiği bazı yanlış kararlar nedeniyle notundan yarım puan düşüyor. (52. dakikadan itibaren Hutchinson 5,5: Salzburg'daki çok iyi performansını tekrarlayamıyor; rakibin seviyesinin belirgin biçimde daha yüksek olması da bunda etkili. Bire bir mücadelelerde biraz zayıf kalıyor ve etkili olma fırsatı bulduğunda fazla tereddüt ederek doğru anı kaçırıyor)

Musah 6,5: Etkileyici bir istikrarla rakip atakları kesip oyunu yeniden başlatıyor, Ederson'un oyun kurmasını engelliyor. İlk penaltıyı kazandırıyor ve maç boyunca konsantrasyonunu koruyor. Gelişimini sürdürüyor. (74. dakikadan itibaren Estupinan 5,5: Atalanta'nın ikinci golünde pozisyonunu kaybediyor; Amorim oyuncu değişikliklerinde doğru kararları veremedi)

Modric 6,5: İlk paslarla oyuna kalite katmak için sık sık savunma hattına kadar geriliyor. Oyunun yönünü değiştirişini izlemek büyük keyif. Geçen sezona kıyasla daha az alan kapatmak zorunda kalıyor ve böylece topu daha iyi dolaştırıyor. (74. dakikadan itibaren Jashari 5: Rakip orta saha oyuncusu oyuna kötü başlıyor; Atalanta'nın ikinci golüne giden pozisyonda adamını kaçırıyor. Ardından oyunun kontrolünü ele alıyor, önce Carnesecchi'yi zorluyor, sonra da değerlendiremediği bir fırsatta Ramos'a kusursuz bir asist yapıyor)

Moreira 7: Oyununu büyük ölçüde planlı biçimde kuran Milan'ın öngörülemez oyuncusu. Topu ayağına alıp ilerlediğinde rakip savunmada panik yaratıyor. Savunmada geriye koşup kademeye girmekte de çok özverili.Fark yaratan isim.

Rabiot 7,5: Milan'ın galibiyetinin kilit ismi. Amorim ona tam bir hareket özgürlüğü tanıyor; Fransız oyuncu da üstün futbol zekâsıyla boş alanları buluyor. Şu anda takımın hem oyun hem de duygu bakımından gerçek lideri: San Siro'yu ve takım arkadaşlarını ateşliyor, ligdeki dördüncü golünü nadir görülen bir isabetle yaptığı çapraz vuruşla atıyor ve 3-0'lık gol için topu Gila'ya veriyor. Oyuna hükmediyor.

Pulisic 6: Torunlarına anlatacağı türden bir akşam geçirmediği kesin ama takımın hizmetinde, sağlam bir performans sergiliyor. İkinci yarının başında Carnesecchi, gol atmasına izin vermeyen etkileyici bir kurtarış yapıyor. (74. dakikadan itibaren Loftus-Cheek 6: birkaç kontra atağı iyi yönetiyor)

Ramos 6,5: Pulisic ile yer değiştirerek hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor. Oyununda kalite var; ligdeki ikinci golünü penaltıdan buluyor. İkinci yarıda ise yine penaltıdan hata yapıyor. Daha iyisini yapabilir.

Teknik direktör Amorim 6: Maça hazırlığı küçük bir başyapıt: Milan'ı Atalanta'yı sürklase ediyor. Oyuncu değişikliklerini ise kötü yönetiyor.