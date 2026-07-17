Milan, Aston Villa'nın eski CEO'sunun sözlerine kulak ver: "Tomori'nin Lampard'ın Coventry'sine transfer olacağını düşünüyorum"

Aston Villa’nın eski CEO’su Keith Wyness, Football Insider’ın Inside Track adlı podcast’inde şöyle konuştu: “İçimden bir ses, Lampard’ın Fikayo Tomori transferini sonuçlandırmak için perde arkasında gerçekten elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor. Coventry’nin kadrosunu bir şekilde güçlendirmek için bir şeyler yapması gerekecek ve aynı zamanda liderlik vasıflarına sahip oyunculara da ihtiyaçları var. Tomori fena bir oyuncu değil. Onun dünya çapında bir yıldız olduğunu düşünmüyorum, ama kesinlikle çok iyi bir seviyede. Bence Coventry’de bu tür bir rol üstlenebilir. Sonuç olarak, Newcastle somut bir teklifle ortaya çıkmazsa, Lampard’ın yönetimindeki Coventry’ye transfer olacağını düşünüyorum.”