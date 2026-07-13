Milan, artık elden çıkarma zamanı: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek ve Leao, takımdan ayrılacak değerli oyuncular; neler olabilir?

Rossoneri kulübü, potansiyel alıcılara net bir mesaj verdi: farklı sözleşme koşulları göz önünde bulundurulsa da, hiçbir oyuncu indirimli fiyata satılmayacak. Bu konudaki ilk ciddi sinyallerin tümü İngiltere ve Premier Lig'den geliyor; burada, yeni terfi alan Coventry City, teknik direktör Frank Lampard'ın (ikisini de Chelsea'de yetişirken izlemiş olan) potansiyel hedefler olarak gösterdiği Tomori ve Loftus-Cheek'e göz dikti. Her ikisinin de sözleşmesi Haziran 2027’de sona eriyor; her ikisi için de sözleşme yenileme görüşmeleri uzun süredir durmuş durumda ve her ikisi için de özellikle maaş konusu göz önünde bulundurulmalı. Defans oyuncusu Milan’ın kasasına net 3,5 milyon avro yük oluştururken, Loftus-Cheek’in yükü ise yaklaşık 4 milyon avro. Bir de Estupinan’ın durumu var: Bir yaz önce Brighton’dan 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer edilen oyuncu, beklentilerin çok altında kalan performansı nedeniyle şimdiden reddedildi. Aston Villa geçtiğimiz günlerde oyuncu hakkında bilgi aldı ve başlangıç değeri 15 milyon avro civarında.