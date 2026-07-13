Rubén Amorim’in yeni Milan takımı, 2026/2027 sezonuna hazırlanmak üzere bugün Milanello’da çalışmalara başlıyor; ancak Gonçalo Ramos ve Mario Gila’nın yaklaşık 100 milyon avroya transfer edilmesinin ardından, önemli takviyeler getirebilecek transfer piyasasını da yakından takip etmeye devam ediyor. Portekizli teknik direktörün, kulüp başkanı Gerry Cardinale’den talep edeceği ilave transfer taleplerinin karşılanabilmesi için, projeye uymayan fazla oyuncuların kadrodan çıkarılması ve aynı zamanda mevcut bütçenin artırılması gerekiyor.
Çeviri:
Milan, artık elden çıkarma zamanı: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek ve Leao, takımdan ayrılacak değerli oyuncular; neler olabilir?
ÜNLÜ KİŞİLER
Tomori, Fofana, Estupinan, Loftus-Cheek ve Leao, şu anda Rossoneri formasıyla vedalaşma olasılığı en yüksek olan oyuncular ve Milan yönetimi, bu oyuncular için bir çözüm bulmak amacıyla en somut adımları atıyor. Herkes için, hem bilançoda zarar kaydetmemek hem de transfer piyasasından sorumlu yöneticilerin, Amorim’in öngördüğü 3-4-2-1 dizilişinde şu anda hala boş olan pozisyonları doldurmak için daha fazla manevra alanına sahip olmalarını sağlamak amacıyla, transfer söylentileri ve menajerlerin ilk keşif niteliğindeki temasları düzeyinde bir hareketlilik başladı. Estupinan ve Leao, Dünya Kupası'ndaki görevlerinin ardından tatilde oldukları için bugün Milanello'da olmayacaklar; ancak Tomori, Loftus-Cheek ve Fofana ilk kamp dönemi için çağrıldılar ve yeni teknik direktörün emri altında düzenli olarak çalışacaklar.
PREMIER LİG'DEN TRANSFERLER
Rossoneri kulübü, potansiyel alıcılara net bir mesaj verdi: farklı sözleşme koşulları göz önünde bulundurulsa da, hiçbir oyuncu indirimli fiyata satılmayacak. Bu konudaki ilk ciddi sinyallerin tümü İngiltere ve Premier Lig'den geliyor; burada, yeni terfi alan Coventry City, teknik direktör Frank Lampard'ın (ikisini de Chelsea'de yetişirken izlemiş olan) potansiyel hedefler olarak gösterdiği Tomori ve Loftus-Cheek'e göz dikti. Her ikisinin de sözleşmesi Haziran 2027’de sona eriyor; her ikisi için de sözleşme yenileme görüşmeleri uzun süredir durmuş durumda ve her ikisi için de özellikle maaş konusu göz önünde bulundurulmalı. Defans oyuncusu Milan’ın kasasına net 3,5 milyon avro yük oluştururken, Loftus-Cheek’in yükü ise yaklaşık 4 milyon avro. Bir de Estupinan’ın durumu var: Bir yaz önce Brighton’dan 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer edilen oyuncu, beklentilerin çok altında kalan performansı nedeniyle şimdiden reddedildi. Aston Villa geçtiğimiz günlerde oyuncu hakkında bilgi aldı ve başlangıç değeri 15 milyon avro civarında.
FOFANA OYUN DIŞINDA
Youssouf Fofana ve Rafael Leao’nun durumları ise sıcak ama henüz çok sıcak değil – ancak yakında yeni gelişmeler olabilir. Fransız orta saha oyuncusu, menajerleri aracılığıyla Milan tarafından satılamaz olarak görülmediğini öğrendi – kulüp, geçtiğimiz Ocak ayında Galatasaray'dan gelen teklifleri değerlendirmişti – ve şimdiden, tercihen Fransa veya İngiltere'de olmak üzere yeni bir kulüp arayışına girdi. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve net maaşı yaklaşık 3 milyon avro. Rossoneri, onun için de 2024 yazında Monaco’dan transfer edildiğinde yapılan 20 milyon avroluk yatırımı telafi edebilecek bir bedel elde etmeyi umuyor.
MENDES, LEAO İÇİN GÖREVDE
Dünya Kupası’nda pek parlak bir performans sergileyemeyen Portekizli forvet için, bu haftadan itibaren önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Portekiz’in Dünya Kupası şampiyonluğu yarışından elenmesinin ardından, Leao’nun transferi için Milan’dan yetki alan ünlü menajer Jorge Mendes, son haftalarda ortaya çıkmaya başlayan ipuçlarını daha da geliştirebilecek. Oyuncunun şimdilik dikkate almadığı, Türkiye’deki (özellikle Galatasaray) iyi bilinen seçeneklerin yanı sıra, Suudi Arabistan da Al-Hilal, Al-Nassr veya Al-Ittihad gibi kulüplerin yatırmaya hazır olduğu yüksek meblağlar nedeniyle dikkate alınması gereken bir destinasyon olabilir. Leao, içten içe Premier Lig’den daha cazip bir teklif geleceğine inanmaya devam ediyor; İtalya’da ve Milan’da geçirdiği 7 yılın ardından “önemli futbolda” kalmasını sağlayacak bir teklif. Milan ise en yüksek maaşlı oyuncusunun ayrılmasıyla en az 60 milyon euro gelir elde etmeyi umuyor.
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