Dünkü izin gününün ardından Milan, bugün Milanello’da yeniden antrenmanlara başladı ve pazar günü saat 18.00’de Sassuolo deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarına somut şekilde girişti. Yunus Musah ile Adrien Rabiot dışında herkes Milan’ın spor merkezinde yer aldı. İki oyuncunun da milli takımlarıyla olan görevlerinin ardından yarın Carnago’da takıma katılması bekleniyor.
Milan antrenmanı: Estupinan’dan iyi haber. Musah ve Rabiot yarın dönüyor
Estupinan, iyi haberler
Milannews'in yazdığına göre Ruben Amorim, kesin olarak Alexis Saelemaekers dışında tüm kadroyu kullanabilecek. Pervis Estupinan'dan ise Ekvador'la yaşadığı hafif diz burkulmasının ardından çok daha iyi durumda olduğuna dair cesaret verici haberler geldi. Yarın, pazar günü Sassuolo deplasmanındaki maçta oynayıp oynayamayacağını anlamak için değerlendirmeler yapılacak.
Saelemaekers gelişmesi
Gazzetta.it 'in aktardığına göre Saelemaekers cephesinde yeni gelişmeler var: sağ ayak bileğinden geçirilecek operasyonun gelecek hafta yapılması bekleniyor. Nitekim bu kapsamda Belçikalı oyuncu, pazartesi günü Amsterdam'da ameliyat öncesi son bir kontrolden geçecek. Eski Anderlechtli Belçikalı, şubatta sahalara dönecek.
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