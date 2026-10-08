Milan antrenmanı: Estupinan’dan iyi haber. Musah ve Rabiot yarın dönüyor

Milannews'in yazdığına göre Ruben Amorim, kesin olarak Alexis Saelemaekers dışında tüm kadroyu kullanabilecek. Pervis Estupinan'dan ise Ekvador'la yaşadığı hafif diz burkulmasının ardından çok daha iyi durumda olduğuna dair cesaret verici haberler geldi. Yarın, pazar günü Sassuolo deplasmanındaki maçta oynayıp oynayamayacağını anlamak için değerlendirmeler yapılacak.