Milan, anlaşma sağlandı: Andrej Kostic transferi kesinleşti, oyuncu sağlık kontrolü için şimdiden Milano'da

Milan, Avrupa futbol sahnesinin şu anda sunabileceği en büyük yeteneklerden birini kadrosuna katarak görevini başarıyla tamamladı: Partizan Belgrad’dan Andrej Kostic’in yaz transfer döneminde takıma katılması kesinleşti.
Luca Maninetti tarafından yayınlanan ve Calciomercato'nun haberleriyle de doğrulanan haber olumlu tepkiler aldı: Via Aldo Rossi'deki kulüp, genç Karadağlı forveti kadrosuna kattı ve Sırp kulübüyle anlaşmaya vardı. 2007 doğumlu oyuncu şu anda Milano'da bulunuyor ve yarın (29 Mart Pazar).
Milan, böylece gelecek sezon öncesindeki ilk transferini tamamladı.