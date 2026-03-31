Milan, Andrej Kostic'in Partizan Belgrad'dan transferi resmiyet kazandı. Transfer bedeli, Milan Futuro'da forma giyecek

Dün, Sırp kulübünün başkan yardımcısı, bu transferden hiç haberi olmadığı için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulundu. Eski Fiorentina oyuncusu Mijatovic, yaşananlardan dolayı şaşkın olduğunu belirtti: "Andrej Kostic'in Milan'a transferiyle ilgili haberler konusunda, öncelikle Partizan taraftarlarına, ama aynı zamanda tüm sporseverlere seslenmek zorundayım. Ve açıkça belirtmek isterim ki, bu karardan tamamen uzak duruyorum. Sorumlulukla beyan ederim ki, Andrej Kostic'in transferi konusunda bana hiçbir şekilde danışılmadı ve Milan'ın teklifini hiç görmedim. Vurgulamak isterim ki, karar alma sürecine dahil olsaydım bile, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine bu kadar cüzi bir teklifi kabul etmeye kesinlikle karşı olduğumu açık ve net bir şekilde bildirirdim. Bu davranış, şirket tüzüğünün ciddi bir ihlali teşkil etmektedir; zira benim görevim ve açıkça tanımlanmış yetki alanım gereği, transfer politikası ve oyuncuların gelişimi dahil olmak üzere kulübün tüm spor faaliyetlerinden sorumluyum. [Mijatovic, sportske portalına]. Kulüp gelecekte bu şekilde mi çalışmayı planlıyor? En umut vaat eden oyuncularını bedelsiz olarak satarak mı? Bu kararı, Rasim Ljajic başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nun geri kalanı, son aylarda Kostic dahil olmak üzere bazı genç oyuncularımızla ilgili olarak Avrupa'nın beş büyük liginden çeşitli takımların temsilcileriyle yoğun temas ve görüşmeler yaptığımı bilmesine rağmen mi aldınız? Ve tüm oyunculuğumuzun milyonlarca avroluk fesih maddeleri olduğunu ve kulübün politikasının onların yeteneklerini ve futbol potansiyellerini uygun şekilde değerlendirmek olduğunu herkese açıkça belirttim. Bu transferle, genç oyuncularımızın futbol piyasasındaki değer algısı üzerinde son derece olumsuz bir etki yaratacak tehlikeli bir emsal oluşturulduğunu düşünüyorum.

Bu bölgenin en büyük spor kurumlarından biri olan Partizan Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısı olarak, sadece bu transfer konusunda değil, kulübün tüm yönetimi konusunda da en üst düzeyde şeffaflık bekliyorum ve bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyorum. Aynı zamanda, yönetimin geri kalanına bir kez daha çağrıda bulunuyorum: kulübün normal işleyişi için gerekli mali kaynakları bulamadıkları açıkça ortada olduğundan, kulübün çıkarlarına zarar vermeyecek ve tüzük ilkelerini ihlal etmeyecek şekilde, FK Partizan gibi önemli ve ciddi bir kulübün izlemesi gereken yolu ve stratejiyi net bir şekilde belirlemek amacıyla, en kısa sürede ve gecikme olmaksızın bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmelidir."