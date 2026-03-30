Milan, André için yeni teklif: Corinthians'ı ikna etmek için 22 milyon; geçen sefer ne olmuştu

Corinthians ise bu teklifi değerlendiriyor ve Benfica ve Atlético Madrid gibi diğer kulüplerin de ilgisi nedeniyle, orta saha oyuncusu için bir açık artırma yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, teklifi incelemek için zaman ayırdı. Birkaç hafta önce, Timao başkanı Osmar Stabile’nin geri adım atmasından önce, Milan kulübü bu oyuncuyu kadrosuna kattığına emindi. O zaman Rossoneri, yaklaşık 17 milyon avroya anlaşmayı tamamladığını düşünüyordu – üç taksitte ödenecek: 15 milyon avro sabit ve oyuncunun ekonomik haklarının %70'i için 2 milyon avro değişken – ancak başkanın veto etmesi nedeniyle transfer son aşamada suya düştü.