Milan, André'ye yönelik transfer çabalarını sürdürüyor. Brezilya basınına göre, Rossoneri, Corinthians'a yeni bir teklifte bulundu; kulüp ise yanıt vermek için zaman istemiş.
Milan, André için yeni teklif: Corinthians'ı ikna etmek için 22 milyon; geçen sefer ne olmuştu
ESPN Brezilya'nın aktardığına göre, genç Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için Timao'ya yeni bir teklif geldi. Yeni teklifin toplam tutarı 22 milyon avro olup, bunun 18 milyon avrosu sabit bir miktar, geri kalan 4 milyon avro ise sportif hedeflere bağlı bonuslara bağlı. Bu teklifle Rossoneri, oyuncunun ekonomik haklarının %70'ini elde edecek. Ancak 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, anlaşmanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için, haklarını kendisi yönettiği transfer hakkının %30'unu Milan'a devretme olasılığını gündeme getirmiş.
Corinthians ise bu teklifi değerlendiriyor ve Benfica ve Atlético Madrid gibi diğer kulüplerin de ilgisi nedeniyle, orta saha oyuncusu için bir açık artırma yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, teklifi incelemek için zaman ayırdı. Birkaç hafta önce, Timao başkanı Osmar Stabile’nin geri adım atmasından önce, Milan kulübü bu oyuncuyu kadrosuna kattığına emindi. O zaman Rossoneri, yaklaşık 17 milyon avroya anlaşmayı tamamladığını düşünüyordu – üç taksitte ödenecek: 15 milyon avro sabit ve oyuncunun ekonomik haklarının %70'i için 2 milyon avro değişken – ancak başkanın veto etmesi nedeniyle transfer son aşamada suya düştü.