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Milan, Amorim Trincao ile yeniden başlamak istiyor: İşte Sporting Lizbon’un kanat oyuncusunun transfer bedeli

AC Milan
Trincao
Transfers

Milan, Amorim'in gözde oyuncusunu istedi: Sporting Lizbon'dan Trincao, hücumda üç farklı pozisyonda oynayabilir

Milan’ı yeniden canlandırmak için coşku dolu. Ruben Amorim, Rossoneri’nin teknik direktörlüğündeki yeni macerası için son derece motive ve sahada çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyor. Hedefi, yoğunluk ve kanat oyuncularını sistematik olarak kullanmaya dayanan hücum futbolu anlayışını hayata geçirmek. Eski Manchester United oyuncusu, oyun sistemini çok net bir şekilde kafasında canlandırmış durumda ve bundan sapmayı düşünmüyor: Sistem, 3-4-2-1 ile 3-4-3 arasında bir yerde. Başka bir sistem söz konusu bile değil.


Amorim’in felsefesini hayata geçirebilmek için Milan’ın transfer ekibi, doğru kanat oyuncularını bulmak için kararlı adımlar atmalı ve bu konuda Amorim’den de bir ipucu geldi.

  • HEDEF: TRINCAO

    Sporting Lizbon ile birlikte olağanüstü işler başardılar ve aralarında büyük bir saygı ve karşılıklı güven ilişkisi kurdular. Francisco Trincão, Milan yönetimine kendisini özellikle isteyen Ruben Amorim ile çok yakın birilişki içindedir. 26 yaşındaki ve Dünya Kupası kadrosunda yer alan Portekizli milli oyuncu, teknik ve taktik açıdan önemli bir olgunluğa ulaştı; sadece geçen sezon Portekiz liginde 7 gol atıp 13 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi’nde de 4 gol ve 3 asist kaydettiğini düşünmek yeterli.



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  • LEAO İLE YA DA OLSUN YA DA OLMASIN

    Francisco Trincão, Sporting Lizbon için önemli bir oyuncu ve öyle kolayca ayrılabilecek bir isim değil. Değeri 40 ile 50 milyon euro arasında değişiyor; bir anlaşma yapabilmek için menajeri Jorge Mendes’le (Gerry Cardinale’nin çok yakın arkadaşı) işbirliği yapmak gerekiyor.


    1999 doğumlu oyuncu, Leao’nun mirasını devralabilir ya da onunla sorunsuz bir şekilde birlikte oynayabilir; zira son yıllarda hem sağ kanatta hem de sol kanatta hücumcu olarak, hatta tek forvetin arkasında ofansif orta saha olarak da görev almıştır. Önümüzdeki günlerde, yeni sportif direktör atandıktan sonra Milan, Sporting Lizbon ile bu transferin gerçekleştirilebilirliğini araştırmaya çalışacak.