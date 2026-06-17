Milan, Amorim Trincao ile yeniden başlamak istiyor: İşte Sporting Lizbon’un kanat oyuncusunun transfer bedeli

Milan’ı yeniden canlandırmak için coşku dolu. Ruben Amorim, Rossoneri’nin teknik direktörlüğündeki yeni macerası için son derece motive ve sahada çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyor. Hedefi, yoğunluk ve kanat oyuncularını sistematik olarak kullanmaya dayanan hücum futbolu anlayışını hayata geçirmek. Eski Manchester United oyuncusu, oyun sistemini çok net bir şekilde kafasında canlandırmış durumda ve bundan sapmayı düşünmüyor: Sistem, 3-4-2-1 ile 3-4-3 arasında bir yerde. Başka bir sistem söz konusu bile değil.





Amorim’in felsefesini hayata geçirebilmek için Milan’ın transfer ekibi, doğru kanat oyuncularını bulmak için kararlı adımlar atmalı ve bu konuda Amorim’den de bir ipucu geldi.