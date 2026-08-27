Milan, Amorim: "Tomori, Fofana ve Gimenez iyi oyuncular ama projeye geri dönmeleri imkânsız"

Transfer dönemi kapanmak üzere. Bunun açık transfer dönemiyle oynanacak son maç olması seni mutlu ediyor mu? Bir de Leao ve Ricci’yle ilgili güncelleme verir misin?

“Takımdan çok memnunum. Transfer döneminin sonuna kadar neler olacağını bilmiyorum. Leao kadroya alınmaya hazır değil, sadece bir kez antrenman yaptı ve maçta olmayacak. Transfer döneminin bitmesi için beş gün beklememiz gerekiyor. Eğer biri gelirse, bunun nedeni hem bugün hem de gelecekte bize yardımcı olabilecek olmasıdır. Ben de yarınki maç için en iyi isimleri seçmeye çalışacağım. Transfer döneminin sonunda kadromuz hakkında konuşuruz.”

Tomori, Fofana ve Gimenez konusunda bu nihai bir karar mı, yoksa yeniden kadroya dahil edilebilirler mi?

"Onların çok iyi futbolcular ve çok iyi insanlar olmaması gibi bir durum yok ama elde 27 oyuncu varken antrenman yapmak imkânsız. Biz kulüp olarak onların işlerini en iyi şekilde yapmalarına imkân tanımalıyız. Transfer dönemi açık ama benim odağım Venezia."