Benfica karşısında Avrupa Ligi’ndeki ilk maçta alınan ağır yenilgiyi geride bırakan AC Milan, yeniden lige dönüyor. Pazar akşamı San Siro’da teknik direktör Di Francesco yönetimindeki Lecce’yi ağırlayacak olan AC Milan’da, Ruben Amorim basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi: “Bizim adımıza ve tüm kulüp adına aileye, Inter’e ve tüm ulusa başsağlığı diliyoruz. Dünya futbolunun bir efsanesini kaybettik: hayat böyle, tıpkı Franco Baresi’de olduğu gibi. Bu figürleri, futbolumuzla yolumuza devam edip onu geliştirerek onurlandırmalıyız.”
Milan, Amorim: "Tecrübeli isimlerle ilişkim mi? Herkese karşı her zaman açık oldum. Elbette oynamadığınızda öfkeli olursunuz. Onlar dürüstlük istiyor"
San Siro'nun 100. yılı ve takımın içinden geçtiği dönem hakkında
San Siro bugün 100 yaşına giriyor ve yarın orada Milan oynayacak: iyi bir performans sergilemek için ekstra bir neden mi?
"San Siro'nun tarihinin bir parçası olmak bir onur. Stadı ve taraftarlarımızı onurlandırmak için kazanmak ve iyi oynamak istiyoruz. Sadece iyi oynamak ve maçları kazanmak istiyoruz".
Mağlubiyetin ardından geçen günler nasıldı? Soyunma odasındaki liderlerle konuştunuz mu? Ruben Amorim nasıl?
Kaybettiğinizde aynı kişi olmazsınız. Eğer öyleyse, o zaman bir şeyler yanlış gidiyordur. Takım maça hazır, geçmişi değiştiremeyiz ama bir sonraki maçı değiştirebiliriz. Takımla her zaman konuşuyorum, sadece kaybedildiğinde değil: geliştirmemiz gereken çok şey var. Yarın akşam için hazır olmak istiyoruz".
Kadro değişiklikleri ve gecikme hakkında
Milan neden ilk yarıda gol atmıyor?
"Bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Torino karşısına bakarsanız iyi durumdaydık. Venezia'ya karşı Ramos ile iki net fırsat yakaladık. Bu bir tesadüf. İlk 45 dakikada takımlar çok organize ve dikkatli oluyor. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatını değiştirebiliyoruz. Ama yine de özellikle ilk yarıda fırsat vermemeliyiz. Maçı biraz daha iyi kontrol etmeliyiz".
Benfica'ya karşı neden rotasyon yaptın?
"Benfica bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdi ve bizim de rotasyon yapmamız gerekiyordu. İlk yarıda sahada olan oyuncular yüzünden kaybettiğimizi söyleyemeyiz. Çok daha fazla fırsat yakaladık, daha fazla topa sahip olduk, rakip ceza sahasında daha fazla topla buluştuk. Bazen gol atamazsınız. Benfica yarattığı fırsatlarla golü buldu: bu, bireylerin değil takım performansının meselesi".
Bu Milan, görmek istediğin Milan'dan ne kadar uzak?
"Daha fazla gol atma ve oyuna hükmetme vaadi mi? Maçların büyük bölümünde oyuna en çok hükmeden taraf biz olduk. 90 dakikanın tamamında üstün değildik... Yarın öncelik Lecce'yi yenmek. Hâlâ bir inşa sürecindeyiz, özellikle topa sahip olma aşamasında. Yarın sahadaki performansımızı geliştirmek için güzel bir fırsat".
Yönetimle ilişkisi hakkında
Ibra ile görüşme ve Cardinale ile temas:
"Bu, kulüple çalışan bir kişinin ziyaretiydi. Bizim odağımız Lecce maçında. O sadece bir ziyaretti. Cardinale ile temas mı? Normal şeyler, kulübün meseleleri hakkında konuşuyoruz, özel bir şey yok."
Benfica maçı nedeniyle değil, bazı açıklamalar nedeniyle endişelendim. Takımın senin futbol anlayışına uygun olmadığını söylediğinde. Ya da değişiklik yapmayı düşünebileceğini söylediğinde (diziliş, ed. notu). Bu konuları netleştirebilir misin?
"Benim fikrim, her iki şeyin de doğru olabileceği yönünde. Bunun oyun sistemiyle ilgisi yok. Benim futbol oynama anlayışım dizilişe değil, prensiplere dayanıyor: önemli olan bu. Aynı anda iki şey doğru olabilir. Yeni bir kulübe geldiğinizde her açıdan ve her türlü duruma karşı doğru özelliklerin hepsine sahip olmanın imkansız olduğunu söyledim. Söylediğim buydu. Capello bana hücum fazıyla ilgili bir soru sordu, ben de iyi savunma yapmamız gerektiğini düşündüğümü söyledim, özellikle de top bizdeyken. Bir şey söylediğimde çok netimdir, tutarsız olduğum açıklamalarımı bulmak zor olacaktır. Konularda da açıklamalarımda da çok netim, bunlar da son derece tutarlıdır."
Pulisic, Moreira ve Chukwueze'yi birlikte ilk 11'de görmek mümkün mü? Cisse ile Pulisic'i birbirine alternatif olarak mı görüyorsunuz?
"Herkes birlikte oynayabilir. Hafta içinde burada olan birçok şeyden haberdarsınız ama bilmediğiniz çok şey de var ve ben seçimlerimi yapmak zorundayım. Birlikte oynayabilirler. Belki yarın bu oyunculardan bazılarının birlikte oynadığını göreceksiniz."
Pres aşamasında savunma hattının yaşadığı zorluklar hakkında:
"Pres yapma biçimimizi tamamen değiştiriyoruz. Bazı maçlarda daha iyiydik. Bazen bunu başardık, bazen daha zordu. Oyuncular daha dinç olduğunda daha iyi oluyor, yorgunken daha zor. Maçın anına bağlı. Buna daha iyi uyum sağlamamız gerekiyor, bu aşamada gelişmemiz lazım. Sadece savunmacıların değil, önde oynayanların da gelişmesi gerekiyor. Zamanlamada gelişmek ve ne zaman, nasıl pres yapılacağını anlamak gerekiyor ama bu normal."
Tecrübeli isimlerle ilişkisi hakkında
Son dönemdeki teknik direktörler, tecrübeli oyuncuları yönetmekte zorlandı. Sizin tecrübeli oyuncularla ilişkinizde bir risk var mı? Yoksa her şey kontrol altında mı?
"Herkese karşı her zaman açık olurum. Elbette oynamadığınızda kızarsınız. Onlar dürüstlük istiyor. Bazen teknik direktörle aynı fikirde olmazsınız ama oyuncularınıza karşı dürüstseniz bunu anlarlar. Aradan sonraki fikstürümüze bakmanız yeterli, 2-3 günde bir oynayacağız. Buna hazır olmalıyız. Hafta içinde gördüğüm şeyler var, ben futbolcuların fiziksel yükünü ve geçmişlerini biliyorum: tüm bu faktörleri yönetmem gerekiyor. Onlar benim rolümü ve seçim yapmak zorunda olduğumu anlıyor".
Tüm bu söylentilerden sonra ilk 11 denemeleri bitti mi?
"Sence en iyi ilk 11 hangisi?".
Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.
"Chukwueze üç maç oynadı. Bir sorunu olursa kimi koyarsın?".
Saelemaekers.
"Sağda mı? Açıkta mı? Bire bir oynaması için mi? Peki ya orta saha?".
Modric.
"Geçen hafta Modric ve onun hızı hakkında ne söylediniz peki? Her hafta farklı bir ilk 11 olacak. Her hafta üç maçı nasıl yöneteceksiniz? Değişiklikleri nasıl yapacaksınız? Bunun sizin işiniz değil, benim işim olduğunu gayet iyi biliyorum. Size sadece bunları açıklamak istiyorum. Bu konuşmayı her gün yapabiliriz. Bana güvenin, benden daha fazla kazanmak isteyen kimse yok. Ben sadece kısa vadeyi düşünmüyorum, uzun vadeyi de düşünüyorum. Ve kendim için değil, kulüp için en iyisini düşünüyorum. Yarın bir ilk 11 seçerken ikinci yarıda daha fazla yüklenmek isteyeceğimi de hesaba katacağım. Her konuda denge kurmaya çalışıyorum; kazanmak ve futbolculara yardımcı olmak arasında. Ve tüm bunlar için kusura bakma. Bu benim işim, senin değil (gülümser, ed.). Ama yarınki başlangıç 11'i konusunda düşündüğünüz kadar da uzakta değilsiniz (güler, ed.)".
Her zaman baskın bir Milan yoktu:
"Juventus'a karşı onlar küçük detaylarda daha iyiydi, gerçi topa daha fazla sahip olduk.. Lazio maçında ise farklı bir karşılaşmaydı, birbirinden tamamen farklı iki devre oldu. Ama takımımızı hiçbir zaman beklerken görmeyeceksiniz. Her zaman pres yapmaya çalışacağız, bunu belki her zaman en iyi şekilde yapamayacağız. Benfica'ya karşı onlar daha geride ve kompakt durdu, bizim bir hatamızı bekledi. Belki rakip farklıdır, belki farklı şeyler yapmaya çalışırız. Ama maçlara bakarsanız, Juventus ve Lazio karşılaşmaları da dahil, oyunu kontrol etmeye çalışan taraf hep bizdik. Niyet orada, var. Akıcılık konusunda gelişebiliriz. Benfica'ya karşı onların ceza sahasında daha fazla topla buluştuk, daha fazla şut çektik, daha fazla topa sahip olduk, daha fazla korner kullandık. Ama bunun kimse için önemi yok, sonunda benim için de yok. Daha fazla fırsat üretmeliyiz. Ama oyuna hükmetmeye ve pres yapmaya çalışan bir takımız. Belki öğrenmemiz, gelişmemiz ve bu sorunları çözmek için bir denge bulmamız gerekiyor".
Inter, Roma, Napoli, Como ve daha birçok takım, rakip ceza sahasına atılan "killer" paslarda Milan'ın üzerinde. Ramos'un yaşadığı zorluklar buradan mı kaynaklanıyor? Bu bir çalışma meselesi mi? Onun takım için biraz daha az çalışması, takımın da onun için biraz daha fazla çalışması mı gerekiyor?
"Onun için daha fazla net fırsat üretmeli ve ona yardım etmeliyiz. Ramos'un takım için biraz daha az çalışması gerektiğini söylemek istemiyorum; daha diri olması için rakip ceza sahasının yakınında daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini söylüyorum, antrenmanda yaptığımız gibi. Oyuncular arasındaki uyumu daha da geliştirmeliyiz. Son maçta gördük, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, Pulisic'ten Cisse'ye bir top geldi ve niyeti anlamadı, Pavlovic'e giden başka bir topu kötü kontrol etti, Rabiot da iki başka pozisyonda top kontrolünü iyi yönlendiremedi. Diğer maçlarda rakip ceza sahasında bu kadar fazla topla buluşmamıştık: bu açıdan gelişmemiz gerekiyor. Benfica'ya karşı bu oyunları geliştirmemiz gerekiyor. Bazen mesele sadece pas değil, ceza sahasında topu daha iyi almak. Koni'nin de ceza sahasında büyük bir fırsatı vardı. Pulisic'in de. Benfica ise yerleşik savunmaya karşı dışarıdan bir şut çekti, sonra da dört savunmacının onların kanat oyuncusuna baktığı bir gol attı".
O gole çok mu sinirlendin?
"Çok. Ama sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum. Maçı gördünüz. Bu tür durumları daha iyi kontrol etmek gerekiyor. Ve lütfen benim oyuncuları eleştirdiğimi yazmayın, ben sadece maçın anlatımını yapıyorum. Benim için en önemli şey sıralamada yeniden yükselmek ve futbolcularım çok iyi çalışıyor, sahadaki bağlılıkları konusunda hiçbir şüphe yok".
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