Son dönemdeki teknik direktörler, tecrübeli oyuncuları yönetmekte zorlandı. Sizin tecrübeli oyuncularla ilişkinizde bir risk var mı? Yoksa her şey kontrol altında mı?

"Herkese karşı her zaman açık olurum. Elbette oynamadığınızda kızarsınız. Onlar dürüstlük istiyor. Bazen teknik direktörle aynı fikirde olmazsınız ama oyuncularınıza karşı dürüstseniz bunu anlarlar. Aradan sonraki fikstürümüze bakmanız yeterli, 2-3 günde bir oynayacağız. Buna hazır olmalıyız. Hafta içinde gördüğüm şeyler var, ben futbolcuların fiziksel yükünü ve geçmişlerini biliyorum: tüm bu faktörleri yönetmem gerekiyor. Onlar benim rolümü ve seçim yapmak zorunda olduğumu anlıyor".

Tüm bu söylentilerden sonra ilk 11 denemeleri bitti mi?

"Sence en iyi ilk 11 hangisi?".

Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.

"Chukwueze üç maç oynadı. Bir sorunu olursa kimi koyarsın?".

Saelemaekers.

"Sağda mı? Açıkta mı? Bire bir oynaması için mi? Peki ya orta saha?".

Modric.

"Geçen hafta Modric ve onun hızı hakkında ne söylediniz peki? Her hafta farklı bir ilk 11 olacak. Her hafta üç maçı nasıl yöneteceksiniz? Değişiklikleri nasıl yapacaksınız? Bunun sizin işiniz değil, benim işim olduğunu gayet iyi biliyorum. Size sadece bunları açıklamak istiyorum. Bu konuşmayı her gün yapabiliriz. Bana güvenin, benden daha fazla kazanmak isteyen kimse yok. Ben sadece kısa vadeyi düşünmüyorum, uzun vadeyi de düşünüyorum. Ve kendim için değil, kulüp için en iyisini düşünüyorum. Yarın bir ilk 11 seçerken ikinci yarıda daha fazla yüklenmek isteyeceğimi de hesaba katacağım. Her konuda denge kurmaya çalışıyorum; kazanmak ve futbolculara yardımcı olmak arasında. Ve tüm bunlar için kusura bakma. Bu benim işim, senin değil (gülümser, ed.). Ama yarınki başlangıç 11'i konusunda düşündüğünüz kadar da uzakta değilsiniz (güler, ed.)".





Her zaman baskın bir Milan yoktu:

"Juventus'a karşı onlar küçük detaylarda daha iyiydi, gerçi topa daha fazla sahip olduk.. Lazio maçında ise farklı bir karşılaşmaydı, birbirinden tamamen farklı iki devre oldu. Ama takımımızı hiçbir zaman beklerken görmeyeceksiniz. Her zaman pres yapmaya çalışacağız, bunu belki her zaman en iyi şekilde yapamayacağız. Benfica'ya karşı onlar daha geride ve kompakt durdu, bizim bir hatamızı bekledi. Belki rakip farklıdır, belki farklı şeyler yapmaya çalışırız. Ama maçlara bakarsanız, Juventus ve Lazio karşılaşmaları da dahil, oyunu kontrol etmeye çalışan taraf hep bizdik. Niyet orada, var. Akıcılık konusunda gelişebiliriz. Benfica'ya karşı onların ceza sahasında daha fazla topla buluştuk, daha fazla şut çektik, daha fazla topa sahip olduk, daha fazla korner kullandık. Ama bunun kimse için önemi yok, sonunda benim için de yok. Daha fazla fırsat üretmeliyiz. Ama oyuna hükmetmeye ve pres yapmaya çalışan bir takımız. Belki öğrenmemiz, gelişmemiz ve bu sorunları çözmek için bir denge bulmamız gerekiyor".





Inter, Roma, Napoli, Como ve daha birçok takım, rakip ceza sahasına atılan "killer" paslarda Milan'ın üzerinde. Ramos'un yaşadığı zorluklar buradan mı kaynaklanıyor? Bu bir çalışma meselesi mi? Onun takım için biraz daha az çalışması, takımın da onun için biraz daha fazla çalışması mı gerekiyor?

"Onun için daha fazla net fırsat üretmeli ve ona yardım etmeliyiz. Ramos'un takım için biraz daha az çalışması gerektiğini söylemek istemiyorum; daha diri olması için rakip ceza sahasının yakınında daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini söylüyorum, antrenmanda yaptığımız gibi. Oyuncular arasındaki uyumu daha da geliştirmeliyiz. Son maçta gördük, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, Pulisic'ten Cisse'ye bir top geldi ve niyeti anlamadı, Pavlovic'e giden başka bir topu kötü kontrol etti, Rabiot da iki başka pozisyonda top kontrolünü iyi yönlendiremedi. Diğer maçlarda rakip ceza sahasında bu kadar fazla topla buluşmamıştık: bu açıdan gelişmemiz gerekiyor. Benfica'ya karşı bu oyunları geliştirmemiz gerekiyor. Bazen mesele sadece pas değil, ceza sahasında topu daha iyi almak. Koni'nin de ceza sahasında büyük bir fırsatı vardı. Pulisic'in de. Benfica ise yerleşik savunmaya karşı dışarıdan bir şut çekti, sonra da dört savunmacının onların kanat oyuncusuna baktığı bir gol attı".

O gole çok mu sinirlendin?

"Çok. Ama sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum. Maçı gördünüz. Bu tür durumları daha iyi kontrol etmek gerekiyor. Ve lütfen benim oyuncuları eleştirdiğimi yazmayın, ben sadece maçın anlatımını yapıyorum. Benim için en önemli şey sıralamada yeniden yükselmek ve futbolcularım çok iyi çalışıyor, sahadaki bağlılıkları konusunda hiçbir şüphe yok".