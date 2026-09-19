Henüz eylül ayındayız, sezon daha sadece dört haftayı geride bıraktı, ancak Milan şimdiden can sıkıcı bir konuma sürüklendi; buradan çıkmak kolay olmayacak. Cardinale memnun değil, hafif tabirle söylemek gerekirse, Amorim de geçen günkü temasın sonucunu küçümsemeye çalıştı. Portekizli teknik adam şu an için tehlikede değil, ancak iç ve dış sorunları çözmek zorunda. Amorim’in son derece samimi tavrı, Milan-Lecce maçı öncesindeki basın toplantısında da takdir gördü; deneyimli oyuncuların yönetimi gibi riskli bir konuyla karşı karşıya kaldığında bile.
Milan, Amorim tecrübeli isimler konusunda geri durmadı: "Onlar dürüstlük istiyor." Portekizli teknik direktör kime atıfta bulunuyor ve ne olmuştu
NE OLMUŞTU?
Amorim genç, tutarlı ama aynı zamanda kendi prensipleri ve kadro yönetimi konusunda oldukça katı bir teknik direktör. İşte bu katılık da Manchester United soyunma odasında ona bazı iç sorunlar yaratmıştı. Şimdi Portekizli teknik adam, Milan'da da sorun yaşamamak için bir seviye atlamak zorunda: Modric, sezonun bu ilk bölümünde nasıl yönetildiğinden ve Benfica karşısında 90 dakika kulübede kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. En dikkat çekici durum ise Pulisic'inki. Çünkü teknik direktörün kendisi de, Amerikalı oyuncunun sezonun bu ilk bölümünde az süre alması nedeniyle ciddi şekilde rahatsız olduğunu ve bunu gizlemek için hiçbir şey yapmadığını kabul etti. Saelemaekers de Amorim'in yönetiminden çok emin değil ve son günlerde ikili arasında açık bir görüşme yaşandı.
Amorim'in dürüstlüğü
"Herkese karşı her zaman netim. Elbette oynamadığınızda kızgın olursunuz. Onlar dürüstlük istiyor. Bazen teknik direktörle aynı fikirde olmazsınız ama oyuncularınıza karşı dürüst olursanız onlar da bunu anlar. Aradan sonraki fikstürümüze bakmak yeterli, her 2-3 günde bir oynayacağız. Hazır olmamız gerekecek. Hafta içinde gördüğüm şeyler var, ben futbolcuların fiziksel yükünü ve geçmişini biliyorum: tüm bu faktörleri yönetmem gerekiyor. Onlar benim rolümü ve seçimler yapmak zorunda olduğumu anlıyor." Amorim, basın toplantısında tecrübeli oyuncular meselesi hakkında net konuştu; oyuncularına tercihlerini her zaman açıklamaya çalışacağını, ancak kendi çizgisine sadık kalarak bundan vazgeçmeyeceğini anlatmak istedi.
Lecce maçında sahada
Kısa vadede Amorim, kadronun en tecrübeli ve en temsil gücü yüksek oyuncularına güven kartını oynayacak: Modric, Rabiot ve Pulisic, Lecce karşısında ilk 11’de sahada olacak. Saelemaekers konusunda ise biraz daha fazla soru işareti var; teknik adam onu sağ kanatta değil, karşı kanatta görüyor. Bu bölgede en azından ilk etapta Moreira’nın forma bulması bekleniyor. Cardinale ile yapılan görüşme, kriz hayaletini uzaklaştırmak için ortak alınan ilk kararı beraberinde getirdi.
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