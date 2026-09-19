Amorim genç, tutarlı ama aynı zamanda kendi prensipleri ve kadro yönetimi konusunda oldukça katı bir teknik direktör. İşte bu katılık da Manchester United soyunma odasında ona bazı iç sorunlar yaratmıştı. Şimdi Portekizli teknik adam, Milan'da da sorun yaşamamak için bir seviye atlamak zorunda: Modric, sezonun bu ilk bölümünde nasıl yönetildiğinden ve Benfica karşısında 90 dakika kulübede kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. En dikkat çekici durum ise Pulisic'inki. Çünkü teknik direktörün kendisi de, Amerikalı oyuncunun sezonun bu ilk bölümünde az süre alması nedeniyle ciddi şekilde rahatsız olduğunu ve bunu gizlemek için hiçbir şey yapmadığını kabul etti. Saelemaekers de Amorim'in yönetiminden çok emin değil ve son günlerde ikili arasında açık bir görüşme yaşandı.