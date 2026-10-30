Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Ruben Amorim, Inter'e karşı oynanacak Milano derbisi öncesinde Milanello'da düzenlenen geleneksel maç önü basın toplantısında konuştu.

Cardinale'nin röportajlarında verdiği örnekten hareketle, Top Gun'da da inişler ve çıkışlar var:

"Cardinale'nin desteğini gerçekten çok takdir ediyorum. Sezonun ortasında bu tür sorunlarla uğraşmak zorundaysak sağlam temeller atamayacağımızı zaten biliyorduk. Buradaki herkes de bunu anlayacak kadar sağduyulu. Zaman gerekecek, bu kaçınılmaz. Ama aynı zamanda her maçı kazanmak istiyoruz. Başaramadığımızda bunun acısını içimizde hissetmeye, büyük bir üzüntüyle yaşamaya devam edeceğiz. Bir süre böyle olacak. Takımın gelişmesi ve daha iyi hâle gelmesi için zamana ihtiyacımız var. Güzel şeylerin kusursuz uyumu yakalayıp hedefe ulaşması zaman alır, bunu biliyoruz. Bence bu iyi bir benzetme ve son derece anlamlı, ancak yenilginin acısını ortadan kaldırmıyor. O acı orada duruyor, hâlâ canımızı yakıyor. Yine de taraftarlarımıza karşı son derece açık olmalı ve bunun zaman alacağını onlara anlatmalıyız."