Formda iki takımın, büyük bir maça dönüşmesi için tüm işaretleri taşıyan karşılaşması. Milan, cumartesi günü saat 18.00’de lider Lazio deplasmanına çıkacak. Amorim, basın toplantısında mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Yarınla ilgili ilk söyleyeceğim şey, Lazio’nun çok hızlı ve güçlü bir kimliğe sahip bir takım olduğu. Frattesi çok önemli bir transfer oldu, onlara önde büyük agresiflik katıyor. Topla etkili iki kanatları var. Yeni bir forvetleri var. Üç galibiyetin ardından iyi durumda olan bir takım. İtalya Kupası’nda kaybettiler, sonra Serie A’ya bu şekilde başladılar; futbol garip, tuhaf. Gattuso, Milan’ın bir efsanesi: Yetenek her şey değildir. Onun sahip olduğu tutku, kulübümüzde yeniden bulmamız gereken bir şey. Son yıllarda eksikti, sahaya yansıtılmalı. Tutku ve adanmışlıkla çeşitli sorunların üstesinden gelinebilir".
Çeviri:
Milan, Amorim: “Modric mi? Eleştiriyi anlıyorum, Luka sürekli pres yapamaz. Puan kaybetmemiz için sabırsızlanan birileri olduğunu biliyorum”
Juventus maçına dair ve Ramos’un zorlukları üzerine
Juventus maçında görülen sorunların neler olduğunu zaten belirlediniz mi?
"Bunlar hakkında konuştuk ve son maçta kötü yaptığımız birçok şey üzerinde çalıştık. Enerjimiz eksikti. İlk yarıda topu iyi kontrol ettik ama ceza sahasına yeterince oyuncu sokabilmek için son bölgede agresifliğimiz eksikti. Oyunculara, Juventus'un pozisyonlarının baskı görmeden kaybettiğimiz toplardan, hatalı ve tembel paslardan doğduğunu gösterdim. Bunlar fark yaratabilecek durumlar".
Ramos, Juventus'a karşı az topla buluştu ama çok hareket etti: onu daha tehlikeli hale getirmek için nasıl beslemek gerekir?
"Tek bir oyuncuya odaklanmamak gerekir: takıma karşı iyi oynamadık. Baskı görmeden top kaybedersek çeşitli sorunlar yaşarız... Ramos topu aldığında takım arkadaşlarıyla uyumu en iyisi değildi ve bunu o da biliyor. Takım olarak gelişmemiz gerekiyor: Torino ve Venezia'ya karşı çok iyi iş çıkardı. O maçlarda onu nasıl devreye sokacağımızı bildiğimizi gösterdik ama Juventus'a karşı aynı performansı sergilemedi. Ramos, çok iyi performans gösterebilecek bir oyuncu".
Modric ve bireysel performanslar hakkında
Modric'in 41 yaşında bu tür futbolda zorlandığını söyleyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
"Bu, mantıklı bir düşünce olabilir, Luka sürekli pres yapamaz ama diğer taraftan oyunun temposunu her zaman elinde tutuyor ve bunu herkesten daha iyi anlıyor. Teknik direktör olarak seçim yapmak zorundayım. Belki preste bir şey kaybediyoruz ama Modric sahadayken topla daha fazla kontrol sahibi oluyoruz. Juventus'a karşı belki daha az pres vardı ve zaman zaman Douglas Luiz'in oyunu yönlendirmek için daha fazla vakti oldu ama top bizdeyken olanlara bakın. Bence bir şey kaybedeceksek bunun topsuz oyunda olması daha iyi, çünkü toplu oyunda her zaman o ekstra şeye sahip olmalıyız. Luka da bize o ekstra şeyi veriyor. Bu eleştiriyi anlıyorum, mantıklı, ama olaya bütün olarak bakmak gerekiyor: Modric topu daha iyi yönetmemizi sağlıyor ve ben topa sahip olmada baskın olan bir takım istiyorum".
Milan'ın büyük eski oyuncuları, Amorim'e zaman verilmesi konusunda hemfikir. Bu size güven veriyor mu? Takımın geliştiğini hissediyor musunuz?
"Her antrenman seansında gelişmeliyiz. Eğer yanlış giden bir şey varsa çok fazla bilgi elde ediyoruz ve bunu antrenmana taşıyoruz. Juventus'tan sonra bu tür durumlarda ne yapmamız gerektiğini gördük. Yarın göreceğiz. Sorunun ilk kısmına gelirsek: Daha önce çok sayıda efsanesi olan bir kulüpte çalıştım ve efsanelerin çok güçlü fikirleri olur. Ama ben farklı bir dönemde yaşıyorum ve kulübün nasıl bir süreçten geçtiğini biliyorum, ancak oyuncularımın Milan için oynamanın ve kazanmanın önemini unutmasını istemiyorum. Benim için en önemli şey bu. Zamana ihtiyacımız var ama ne kadar zamanımız olduğu bana değil kulübe bağlı. Sürekli kazanan bir yapı kurmamız gerekiyor ve bu zaman alır. Premier Lig'e bakarsak, Arsenal'in kazanması ne kadar sürdü? İtalya'da Juventus ve Inter'e de bakarsak aynı şey geçerli. Sürekli kazanmak zaman ister ve bir şeyler inşa etmek gerekir. Ve zaman kazanmak için cumartesi günü kazanmamız gerekiyor. Kazanırsak projemizi inşa etmek için daha fazla zamanımız olur".
On numara pozisyonunda sık sık değişiklik yaptınız: yarın Gonçalo Ramos'un arkasında oynayacak isimle ilgili bir yenilik var mı?
"Kimin oynayacağını söylemeyeceğim. Pulisic iyi çalışıyor, Cisse iyi gidiyor, Saelemaekers de öyle. Hutchinson fiziksel durumunu geliştiriyor, Loftus-Cheek var... Son maçlarda kulübeden girenlerin maçı değiştirdiğini görürseniz bunun önemli bir şey olduğunu anlarsınız. Kimin oynayacağını söylemeyeceğim ama sahada güçlü bir takım olacağı hissine sahibim".
Cisse Milli Takım için hazır mı? Bir de puan durumu var: kazanmanız halinde bir geceliğine lider olacaksınız.
"Puan durumu şu anda umurumda değil. Bir geceliğine lider olmak özel bir şey olmaz, o çocuklar için geçerli, oğlum için mesela (gülerek, ed. notu). Cisse Milli Takım'da oynarsa özgür olur, hazır. Ama aynı zamanda gelişimini desteklemek için biraz daha zamana ihtiyaç var: Ben iç saha maçlarıyla deplasman maçları arasında şimdiden bir fark gördüm. San Siro'da oynamak zordur, ona zaman verin. Ama onu Milli Takım'a koyarsanız çekingen olmayacaktır, oynar. Ama olabileceği oyuncuya dönüşmesi için ona zaman verin".
Pulisic hakkında ve Bondo’nun yeniden kadroya dahil edilmesi üzerine
Pulisic'in durumu nasıl? Onu beğeniyor musunuz?
"Onu yarın göreceksiniz, ilk 11'de mi olur yoksa sonradan mı oyuna girer bilmiyorum. Bence birkaç dakika oynayacak. Onu oyuncu olarak çok beğeniyorum. Şu ana kadar sıfır dakika aldığı için kızgın ve oyuncularımda bunu seviyorum, surat asıyor. Unutmayın ki yazın bir sakatlık geçirdi, ardından da ilk antrenmanda bir darbe aldı ve durmak zorunda kaldı. Sırf bir 'isim' sahaya sürmek için iyi performans gösteren oyuncuyu kesmem: grubu yönetme biçimim bu ve bu prensiplerle yaşayacağım. Pulisic benim için çok önemli. Milli takım arasından sonra haftada üç maçın olduğu 8 haftalık bir dönem var: bu kadar maç oynanacağı için herkes yorulacak. Pulisic önemli ve çok maç oynayacak. Ama neden böyle kararlar aldığımı anlamak için bağlamı ve benim hikayemi anlamak gerekiyor. Ama Pulisic'i bu hafta sonundan itibaren göreceksiniz".
Bondo'yu yeniden kadroya dahil etmenin zamanı geldi mi?
"Yeterince oyuncumuz var, her pozisyon için bir ekstra oyuncumuz bulunuyor. Eksiğimiz yok, tüm ihtiyaçlarımız için hazır oyuncularımız var".
Orta sahada Musah ile aynı özelliklere sahip başka bir oyuncu var mı?
"Rabiot da aynı pozisyonda oynayabilir, Jashari de. Musah arkadan koşular yapabilir, Rabiot da. Jashari biraz farklı ama 8 numara olarak oynayabilir. Comotto çok genç, bu pozisyonda antrenman yapıyor ve her idmanda gelişiyor. 8 numara pozisyonunda Musah, Rabiot, Jashari, Comotto ve Loftus-Cheek de oynayabilir; tabii farklı özelliklerle".
Como ve oyun tarzı üzerine
Amorim, Milan’ı Fabregas’ın Como’su gibi oynatabilir mi?
“Bence biz farklı geçmişlerden gelen, farklı kulüplerde çalışmış farklı teknik adamlarız. Cardinale bana bunun ilham kaynağı olması gerektiğini hiç söylemedi. Benim çok net bir oyun tarzım var ve bu zaman alacak. Her teknik adamın zamana ihtiyacı vardır. Bunu Torino’ya ve United’a karşı biraz gördünüz, her ne kadar hazırlık maçı olsa da. Eğer Como gibi oynamak istiyorsanız, o zaman Como’nun teknik direktörünü almalısınız. Ben farklıyım, benim kimliğim farklı. Milan’ı çalıştırmak zor, Como’yu çalıştırmak da zor. Ama ben Fabregas’ın ne yaptığına odaklanmıyorum: benim odağım sadece Milan’da nasıl kazanacağımız ve kendi fikirlerime göre nasıl oynayacağımız. Her teknik adamdan birçok şeyi ‘çalmayı’ seviyorum ama kimseden hiçbir şeyi kopyalamıyorum. Teknik direktör olmanın eğlenceli yanı burada sizinle basın toplantısında olmak değil (gülüyor, ed.), taktik tarafı. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz ama bir şeyi kopyaladığımı söylemeyin: benim kendi oyun tarzım var. Como’yu çok sevdiğinizi anlıyorum ama benim kendi kimliğim var.”
Hutchinson ve Rabiot hakkında; ikisi de sol ayaklı 10 numara ama özellikleri farklı.
“Maçta ne istediğinize bağlı. Rabiot daha çok box to box bir oyuncu, çizgiler arasında oynayan biri değil. Ama ceza sahasına yakın bölgede gerçekten çok iyi, gol atmayı biliyor. Bazen istediğiniz şey budur: çizgiler arasında daha az oyun ve ceza sahası çevresinde daha fazla agresiflik. Sağ ayaklı olan Loftus-Cheek de orada oynayabilir. Ama onun ceza sahası çevresinde daha agresif olması, maçın içinde çok daha fazla yer alması gerekiyor. 5 dakika iyi oynayıp sonra kaybolup ardından yeniden ortaya çıkamaz. 90 dakika boyunca daha istikrarlı olmalı. Hutchinson’ın iyi özellikleri var, orada oynamaya alışkın. Ama Pulisic de çizgiler arasında çok iyi olabilir.”
Size gelen eleştirilere nasıl tepki veriyorsunuz?
“Eleştiriler normal. Önceki kulübümde aldıklarımdan daha fazla olmaları imkânsız (gülümsüyor, ed.). Size ne söylediğimi hatırlıyorum: Milan’ı ilk sıraya koyduğumu söylemiştim ve niyetim hâlâ bu. Sahada proaktif olmam istendi ve bunu yapmak istiyoruz. Ama rakipleri de hesaba katmalıyız: Luciano Spalletti çok iyi. Ancak bu, her zaman göreceğiniz niyetimizi değiştirmiyor: asla rastgele hiçbir şey yapmayacağız. Hatta fazlasıyla katı bile olabiliriz. Dışarıdan gelen genç bir teknik adamın size nasıl oynamanız gerektiğini söylemesini kabullenmenin sizin için zor olduğunu anlıyorum. Niyetimiz oyunu domine etmek ama Spalletti ve Fabregas gibi çok iyi birçok teknik adam bizi test edecek. Zaman gerekiyor. Biliyorum, puan kaybetmemizi dört gözle bekleyen ve bana bu soruyu sormak isteyen birileri vardı: kazansaydık, birçok kişi eleştirilerini ve sorularını bir hafta daha cebinde tutacaktı. Spalletti benden üstündü ama niyet eksik değil. Bazen bu mümkün olmayacak, size istediğiniz oyunu her zaman sunamayacağım. Juventus maçından sonra gözlerimi açtım ve beni neyin beklediğini biliyorum. Oyuncularıma kusursuz olmalarını ve kazanmalarını söyledim, insanlar tökezlememizi dört gözle bekliyor. Umarım şimdi beni duyuyorlardır, öğle yemeğindeler ve beni dinliyorlardır: bunu onlara bu haftaki ilk antrenmanda söyledim, kusursuz olmak gerekiyor ve bu sözleri hâlâ dinliyor olmalarından memnunum.”
Rol değişikliklerinin arkasındaki vizyon nedir (Saelemaekers, Moreira ve Rabiot):
“Her oyuncu için en iyi rotasyonları ve en iyi pozisyonları birlikte bulmaya çalışıyoruz. Oyuncular arasındaki en iyi kombinasyonları bulmalıyız. Eleştirileri anlıyorum ve belli dinamikler üzerinde çalışmak için aynı oyuncularla çalışmamız gerektiğini de anlıyorum. Ama benim cevabım şu: en iyi pozisyonları, oyuncular arasındaki en iyi dinamikleri bulmalıyım. Futbolcular bizim futbol fikrimizi anlayabilirse farklı isimleri kullanabiliriz. Benim odağım bunun ve kazanmanın üzerinde. Takım için en iyi dengeleri bulmalıyım. Herkes oynamaya hazır olmalı: rotasyon yapmak, dinamiklerimizi ve oyun tarzımızı değiştirmemeli.”
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