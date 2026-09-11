Modric'in 41 yaşında bu tür futbolda zorlandığını söyleyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

"Bu, mantıklı bir düşünce olabilir, Luka sürekli pres yapamaz ama diğer taraftan oyunun temposunu her zaman elinde tutuyor ve bunu herkesten daha iyi anlıyor. Teknik direktör olarak seçim yapmak zorundayım. Belki preste bir şey kaybediyoruz ama Modric sahadayken topla daha fazla kontrol sahibi oluyoruz. Juventus'a karşı belki daha az pres vardı ve zaman zaman Douglas Luiz'in oyunu yönlendirmek için daha fazla vakti oldu ama top bizdeyken olanlara bakın. Bence bir şey kaybedeceksek bunun topsuz oyunda olması daha iyi, çünkü toplu oyunda her zaman o ekstra şeye sahip olmalıyız. Luka da bize o ekstra şeyi veriyor. Bu eleştiriyi anlıyorum, mantıklı, ama olaya bütün olarak bakmak gerekiyor: Modric topu daha iyi yönetmemizi sağlıyor ve ben topa sahip olmada baskın olan bir takım istiyorum".





Milan'ın büyük eski oyuncuları, Amorim'e zaman verilmesi konusunda hemfikir. Bu size güven veriyor mu? Takımın geliştiğini hissediyor musunuz?

"Her antrenman seansında gelişmeliyiz. Eğer yanlış giden bir şey varsa çok fazla bilgi elde ediyoruz ve bunu antrenmana taşıyoruz. Juventus'tan sonra bu tür durumlarda ne yapmamız gerektiğini gördük. Yarın göreceğiz. Sorunun ilk kısmına gelirsek: Daha önce çok sayıda efsanesi olan bir kulüpte çalıştım ve efsanelerin çok güçlü fikirleri olur. Ama ben farklı bir dönemde yaşıyorum ve kulübün nasıl bir süreçten geçtiğini biliyorum, ancak oyuncularımın Milan için oynamanın ve kazanmanın önemini unutmasını istemiyorum. Benim için en önemli şey bu. Zamana ihtiyacımız var ama ne kadar zamanımız olduğu bana değil kulübe bağlı. Sürekli kazanan bir yapı kurmamız gerekiyor ve bu zaman alır. Premier Lig'e bakarsak, Arsenal'in kazanması ne kadar sürdü? İtalya'da Juventus ve Inter'e de bakarsak aynı şey geçerli. Sürekli kazanmak zaman ister ve bir şeyler inşa etmek gerekir. Ve zaman kazanmak için cumartesi günü kazanmamız gerekiyor. Kazanırsak projemizi inşa etmek için daha fazla zamanımız olur".

On numara pozisyonunda sık sık değişiklik yaptınız: yarın Gonçalo Ramos'un arkasında oynayacak isimle ilgili bir yenilik var mı?

"Kimin oynayacağını söylemeyeceğim. Pulisic iyi çalışıyor, Cisse iyi gidiyor, Saelemaekers de öyle. Hutchinson fiziksel durumunu geliştiriyor, Loftus-Cheek var... Son maçlarda kulübeden girenlerin maçı değiştirdiğini görürseniz bunun önemli bir şey olduğunu anlarsınız. Kimin oynayacağını söylemeyeceğim ama sahada güçlü bir takım olacağı hissine sahibim".





Cisse Milli Takım için hazır mı? Bir de puan durumu var: kazanmanız halinde bir geceliğine lider olacaksınız.

"Puan durumu şu anda umurumda değil. Bir geceliğine lider olmak özel bir şey olmaz, o çocuklar için geçerli, oğlum için mesela (gülerek, ed. notu). Cisse Milli Takım'da oynarsa özgür olur, hazır. Ama aynı zamanda gelişimini desteklemek için biraz daha zamana ihtiyaç var: Ben iç saha maçlarıyla deplasman maçları arasında şimdiden bir fark gördüm. San Siro'da oynamak zordur, ona zaman verin. Ama onu Milli Takım'a koyarsanız çekingen olmayacaktır, oynar. Ama olabileceği oyuncuya dönüşmesi için ona zaman verin".