Di Francesco'nun Roma'sına karşı görülenlerin ardından Amorim, yeni 4'lü savunmasını yeniden sahaya sürebilir; zira takımının iki faza yaklaşımından ve önceki maçlara kıyasla hücumda çok daha fazla üretmesinden memnun kaldı.





Portekizli teknik adamın bu niyetini aktaran Tuttosport, eski Manchester United teknik direktörünün bu tercihini, bu Milan'ın özelliklerini en üst düzeyde öne çıkarma isteğiyle açıklıyor. Amorim'in hissi, takımın bu şekilde daha iyi işlediği; daha akıcı, daha tehlikeli ve daha iyi korunan bir yapıya kavuştuğu yönünde. Milanello'daki bu arada da bu oyun prensipleri ve bu yeni versiyon üzerinde çalışılmaya devam edildi; Padova ile oynanan hazırlık maçı da bunun göstergesi. Yeni düzende Gila'nın rolü daha da kritik; çünkü stoperden sağ çizgiye kayacak, tıpkı Lecce maçında yaptığı gibi. Onun oyun kurulumundaki yönlendiriciliği - ki bu yapı illa 4'lü savunmaya sabitlenmiş olmayacak, akıcı kalacak - hem hemen hücuma çıkmak hem de sezonun ilk maçlarında olduğu gibi kontratak yememek açısından belirleyici olabilir.





Bu, kariyerinde Amorim için kesinlikle tarihî bir adım olurdu; zira Braga, Sporting ve Manchester United'da teknik direktörlük yaptığı 300'den fazla resmi maçta çok nadir şekilde 3'lü savunmadan vazgeçti. Ancak bunu, elindeki çok sayıdaki hücumcu, dikine giden ve adam eksiltebilen oyuncuyu en iyi şekilde değerlendirmek için yapardı. Ön tarafta daha fazla oyuncu kullanabilme ve onları geriye uzun koşular atmaktan kurtarma ihtimaliyle Portekizli teknik adam, Chukwueze, Moreira, Pulisic ama aynı zamanda Modric'i (daha iyi korunmuş olurdu) ve Ramos'u daha avantajlı hâle getirmeyi düşünüyor; onlara daha fazla top ulaşabilir.