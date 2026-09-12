Loftus-Cheek’ten ne görmek istiyorsunuz?

"Futbolculara karşı her zaman dürüst olmak çok önemli: Medyaya bir şey söylediğimde, bunu doğrudan ilgili kişiye zaten on kez söylemiş oluyorum. Bunun sık görülen bir şey olmadığını biliyorum ama bunu önemli buluyorum ve oyuncuların da, bu tür açıklamaları tam da onların özellikilerine çok büyük bir inanç duyduğum için yaptığımı bilerek bana güvendiğini düşünüyorum. Loftus-Cheek gibi bir profili ele alalım: Her şeye sahip. Müthiş bir fizik gücü var, iki ayağını da kullanıyor, hava oyununda güçlü ama doksan dakikanın tamamında maçın içinde kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Konu çok basit: Sahip olduğu kaliteyle maçın her anında fark yaratmalı. Sürekli topla temas hâlinde olamaz ama oyunun çok daha fazla içinde olmalı. Ancak oyuna sürekli katılarak takımın daha yaratıcı ve son otuz metrede gerçekten daha tehlikeli olmasına yardımcı olabilir."

Rabiot’dan ne istediniz?

"Musah’a kıyasla biraz farklı, ayak tercihleri nedeniyle de öyle: Biri solak, diğeri sağ ayaklı. Rabiot’nun sadece sık sık ceza sahasına koşu atan bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda oyunun temposunu da belirleyebildiğini düşünüyorum. Çok tecrübeli, doğru koşuları yapmayı biliyor ve ceza sahası çevresinde de iyi. Ancak bugün Modrić ile Rabiot’nun özelliklerinin, Cissé ve Ruben Loftus-Cheek’e destek olmak açısından belirleyici olacağını düşünüyordum. Musah’ı dışarıda bırakmak benim için zordu ama her maç kendi hikâyesine sahip: Bazen son maçtaki performansı unutmalı ve bunun farklı özelliklere sahip başka bir maç olduğunu anlamalıyız. Bu yüzden bugün Rabiot için ideal maçın bu olduğunu düşündüm"







