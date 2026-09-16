24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

Çeviri:

Milan, Amorim kulübü uyarıyor: Kendi oyununu oynatacak uygun oyunculara sahip değil

AC Milan

Amorim’in hem maç öncesi hem de maç sonrası açıklamaları tartışma yaratıyor: Portekizli teknik adam, kendi futbolunu ortaya koyabilmek için daha fazla kalite istiyor.

Sinyaller aslında maçın hemen öncesinde, Ruben Amorim'in Sky'a yaptığı doğrudan, net ve saklanmadan gelen açıklamayla zaten verilmişti: "United ve Milan'da iki büyük kulüp ve büyük bir baskı görüyorum; insanlar her şeyi kısa sürede çözebileceğimi düşünüyor. Bu takım farklı, üçlü savunmayla oynamaya alışkın, savunmacıları hızlı. Mükemmel özelliklere sahip değilim çünkü yeni bir kulübe gelip her şeyi hazır bulmak imkânsız, zamana ihtiyaç olacağını biliyorum ve baskının o kadar yüksek olduğunu da biliyorum ki zamanınız olmuyor. Ama bu tür bir işi yapmayı tercih ediyorum çünkü bu benim için çok şey ifade ediyor: Eğer başarısız olacaksam, bunu büyük ölçekte yaşamam daha iyi. Bu kulübe yardım etmek istiyorum, gerekli zamanı bulup bulamayacağımı bilmiyorum ama oyuncular antrenmanda beni çok dikkatle dinliyor ve bu da bana çözüm bulunabileceğine dair umut veriyor".


Ancak sahada çözüm bulunamadı: Juventus ve Lazio karşısında çalan alarm zilleri, sezonun ilk ağır yenilgisine dönüştü. Marco Silva, yedeklerle dolu bir Benfica sahaya sürüyor ama en küçük direnci bile gösteremeyen Milan karşısında rahatça ziyafet çekiyor: maçın sonunda ortaya çıkan 0-2, Lusitanlar için bile az kalıyor.

  • Kurulum aşamasında sorunlar

    “Bu konuşma benim fikirlerimle ilgili: Bazen top bizdeyken, rakipte olduğundan daha fazla sorunu kendimiz yaratıyoruz. Otomatizmler oluşturmaya çalışıyoruz ama oluşturamıyoruz.” Amorim, maç sonunda Sky’a yaptığı açıklamada Benfica karşısındaki yenilgiyi getiren sorunların altını çizdi ve geriden oyun kurulumunda kalite eksikliğini en belirgin problemlerden biri olarak gösterdi. Portekizli teknik adam, savunma hattında şu anda bulunan oyunculara kıyasla, sadece Gila hariç, teknik kapasitesi daha yüksek olduğu için özellikle Inacio’yu istiyordu.


    Ancak Portekizli teknik adamın işaret ettiği asıl sorun, hücumun merkezinde, belirleyici hamlede ve son pasta kalite eksikliği. Kadroda bulunan hücum oyuncularından çok azı onun istediği gibi yarı alanlarda hareket etmeyi biliyor ve transfer döneminin son günlerinde gelen Hutchinson, ilk tercihten çok açığı kapatmak için yapılmış bir hamle gibi görünüyor.

    • Reklam

  • Ocak ayında ne bekleniyor

    Inacio için Sporting Lizbon ile yürütülen görüşmeler transferin son gününe kadar sürdü ve ocakta yeniden başlayacak: eski Manchester United teknik adamı, gözdesini yeniden çalıştırmak istiyor. Ramos'un yaşadığı zorluklar ve Camarda'nın az süre alması, ocakta bir forvet daha transfer edilmesini gerekli kılıyor: Milan'ın, Endrick'in transferi için onayı almaya çalışmak amacıyla Real Madrid ile görüşmelerini hâlâ sürdürmesi tesadüf değil (hangi formülle olacağı ise belirsiz). Son olarak ama daha az önemli olmamak kaydıyla, yaratıcılığı olan ve hatlar arasında oynayabilen bir 10 numara arayışı da olacak: yaz döneminde küçümsenen bir ihtiyaç.


    Ancak Cardinale'in hem Amorim'in açıklamaları hem de talepleri hakkında ne düşüneceği henüz net değil: San Siro'daki maç sonrası, teknik adam ile Milan patronunun kadro yapılanması konusunda istediği entegre ekip arasındaki uyuma dair daha fazla soru işareti yaratıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC