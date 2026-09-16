Sinyaller aslında maçın hemen öncesinde, Ruben Amorim'in Sky'a yaptığı doğrudan, net ve saklanmadan gelen açıklamayla zaten verilmişti: "United ve Milan'da iki büyük kulüp ve büyük bir baskı görüyorum; insanlar her şeyi kısa sürede çözebileceğimi düşünüyor. Bu takım farklı, üçlü savunmayla oynamaya alışkın, savunmacıları hızlı. Mükemmel özelliklere sahip değilim çünkü yeni bir kulübe gelip her şeyi hazır bulmak imkânsız, zamana ihtiyaç olacağını biliyorum ve baskının o kadar yüksek olduğunu da biliyorum ki zamanınız olmuyor. Ama bu tür bir işi yapmayı tercih ediyorum çünkü bu benim için çok şey ifade ediyor: Eğer başarısız olacaksam, bunu büyük ölçekte yaşamam daha iyi. Bu kulübe yardım etmek istiyorum, gerekli zamanı bulup bulamayacağımı bilmiyorum ama oyuncular antrenmanda beni çok dikkatle dinliyor ve bu da bana çözüm bulunabileceğine dair umut veriyor".





Ancak sahada çözüm bulunamadı: Juventus ve Lazio karşısında çalan alarm zilleri, sezonun ilk ağır yenilgisine dönüştü. Marco Silva, yedeklerle dolu bir Benfica sahaya sürüyor ama en küçük direnci bile gösteremeyen Milan karşısında rahatça ziyafet çekiyor: maçın sonunda ortaya çıkan 0-2, Lusitanlar için bile az kalıyor.