HLN'in aktardığına göre Milan henüz yarışın dışında değil: geçen hafta Milan yöneticileri oyuncuya ve çevresine sportif projelerini sundu. Karetsas, özelliklerine sahip bir oyuncu arayan Amorim'in ilk tercihlerinden biri olurdu ve bunu doğrudan yaptığı bir telefon görüşmesinde de teyit etti. Gelecek kasım ayında 19 yaşına girecek Yunan oyuncunun genç yaşı sorun teşkil etmiyor. Milan şu an için Dortmund'un gerisinde, ancak oyuncuya ulaşma konusunda hâlâ şansı var.