Konstantinos Karetsas'ın geleceği için kritik saatler. HLN'nin bugün yazdığına göre, Borussia Dortmund'dan, sportif direktör Ole Book'un başını çektiği bir heyet, Genk ile anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışmak için Belçika'ya uçtu. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman kulübü için, Belçika doğumlu 18 yaşındaki Yunan 10 numara öncelik konumunda. Ancak doğru ekonomik şartların oluşması gerekiyor. Dortmund'un 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren ilk teklifi geri çevrildi. Karetsas, bonuslar dahil 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde bavulunu toplamaya hazır.
Çeviri:
Milan, Amorim Konstantinos Karetsas’ı arıyor. Borussia Dortmund işi bitirmeye çalışmak için Belçika’ya uçuyor
Milan projesini tanıttı
HLN'in aktardığına göre Milan henüz yarışın dışında değil: geçen hafta Milan yöneticileri oyuncuya ve çevresine sportif projelerini sundu. Karetsas, özelliklerine sahip bir oyuncu arayan Amorim'in ilk tercihlerinden biri olurdu ve bunu doğrudan yaptığı bir telefon görüşmesinde de teyit etti. Gelecek kasım ayında 19 yaşına girecek Yunan oyuncunun genç yaşı sorun teşkil etmiyor. Milan şu an için Dortmund'un gerisinde, ancak oyuncuya ulaşma konusunda hâlâ şansı var.
Zamanlama belirleyici olacak
Milan'ın, Gila ve Goncalo Ramos'un bonservisleri için 100 milyon euro yatırım yaptıktan sonra hücumdaki büyük hamleyi satışlardan gelecek parayla finanse etmesi gerektiği açık. Ayrılmaya en yakın isimlerin başında ise Leao geliyor. Önemli bir oyuncu satışı çalışması olmadan Genk'i ve Karetsas'ı ikna edecek doğru ekonomik şartları bulmak zor. Dortmund önde başlıyor ancak hiçbir şekilde bir açık artırmaya girmek istemiyor. Diğer kulüplerin, Milan dahil, yeniden güçlü biçimde yarışa dönmesini önlemek için işi hemen bitirmek istiyor.
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