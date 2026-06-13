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Milan: Amorim, Jaissle'yi teknik direktörlük yarışında geride bırakacak mı? Portekizli teknik adam, Rossoneri ile yapılan yeni görüşmelerin ardından favori konumda

AC Milan
Transfers
Serie A
R. Amorim
M. Jaissle

Portekizli teknik adam, Rossoneri'nin yeni teknik direktörü olmak için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Milan'da gelecek sezonun teknik direktörünün kim olacağına karar vermek için arayışlar devam ediyor. Ralf Rangnick'in teknik direktör olarak göreve getirilmesi ihtimali ortadan kalktı ve şimdi Zlatan Ibrahimovic ile Gerry Cardinale, gelecek sezon Rossoneri'yi yönetecek ismi arıyor.

12 Haziran Cuma günü Londra'da yapılan toplantının ardından öne çıkan isim, Ibrahimovic'in çok beğendiği Matthias Jaissle gibi görünüyordu. Ancak 6 milyonluk sözleşme bedeli bir sorun teşkil ediyor ve bu nedenle son saatlerde Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ruben Amorim pole pozisyonuna yükseldi.

  • YENİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

    Milan ve Amorim, bugün, 13 Haziran Cumartesi günü yeniden temasa geçti. Bu son gelişmenin ardından, Portekizli teknik direktör diğer adaylara göre avantajlı konuma gelmiş görünüyor. Adı, Rossoneri’nin aday listesinde üst sıralara tırmandı ve yönetim için, Manchester United’daki hayal kırıklığı yaratan deneyimine rağmen, Milan’ın yeni dönemini başlatmak için en uygun adaylardan biri olarak görülüyor.

    Fabrizio Romano'ya göre,Amorim ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılmasa bile Rossoneri'ye kapısını sonuna kadar açmış ve Benfica'nın ilgisini bir kenara bırakmış.

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  • CARDINALE'NİN FİKRİ

    Amorim, Cardinale'nin aradığı teknik direktör profiline uyuyor gibi görünüyor. RedBird'ün sahibi, takımın agresif bir oyun sergilemesini, yüksek bir oyun temposu benimsemesini ve topu anında geri kazanmayı temel özelliklerinden biri haline getirmesini isteyen bir teknik direktör arıyor. Ayrıca Portekizli teknik adam, seçim Paulo Fonseca'ya düşmeden önce 2024 yılında Rossoneri'nin radarındaydı.

  • TEKLİF

    Milan'ın, üçüncü yıl opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif ettiği söyleniyor. Şu anda Milan'ın yeni teknik direktörü olmak için en güçlü aday olan Portekizli teknik adam için bu önemli bir teklif.


  • JAISSLE

    Jaissle hala güçlü bir aday olarak görülüyor, ancak Al-Ahli ile olan sözleşmesindeki bedel maddesi, eski Manchester United teknik direktörünün lehine işleyebilir. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Alman teknik adam İtalyan futboluna büyük saygı duyuyor ve ülkemizde teknik direktörlük yapmak istiyor, ancak bu madde bir engel teşkil ediyor. Glasner ise uzaklaşıyor; o, Rossoneri'yi bekliyor, ancak Rossoneri de Amorim ve Jaissle arasından birini seçmeye giderek daha kararlı hale geliyor.