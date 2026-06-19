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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan, Amorim’in yeni dönemi: Kimler kalacak, kimler satılacak?

AC Milan
Transfers

Milan’da, Portekizli yeni teknik direktör Amorim, kadro yapısı konusunda görüşlerini şimdiden dile getirdi

Milan her geçen gün daha da geride kalıyor: 19 Haziran itibarıyla henüz bir sportif direktör ve genel müdür atamamıştır. Benzer bir duruma geri dönmek için 2018 yazına geri sarılmak gerekiyor; o zaman kulüp transfer çalışmalarına ancak Ağustos başında başlamıştı. O zamanlar Milan farklı, zayıf bir takımdı ve başında Yonghong Li gibi belirsiz bir isim vardı.


Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim, zaman kaybetmek istemiyor ve hem transfer piyasasında takıma katılacak oyuncular hem de takımdan ayrılacak oyuncular konusunda ilk taleplerini şimdiden iletti.

  • GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN SAVUNMA

    Geçmişten, yani üçlü savunmadan yeniden başlanıyor; ancak bu, Allegri’ninkinden farklı hareketler ve bir felsefeyle: Amorim, arka alandan hızlı ve kaliteli çıkışlar istiyor. Gabbia ve De Winter, başlangıçta yedek olsalar da kesinlikle Rossonero’da kalacaklar. Pavlovic’in geleceği ise henüz belirsiz: Genç oyuncu Rossoneri’de kalmak istiyor ancak bu, Premier League’den gelecek tekliflerin ciddiyetine büyük ölçüde bağlı olacak. Tomori’nin geleceği ise oldukça belirsiz ve transfer olasılığı ciddi bir şekilde göz önünde bulundurulmalı.


    Amorim, transfer piyasasından iki stoper için çaba gösterilmesini istedi ve bu isimler arasında Sporting Lizbon’dan Inacio da yer alıyor. Genç Alman stoper Odogu ise kiralık olarak takımdan ayrılacak.

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  • ORTA SAHA'DA DEVRİM

    Amorim’in transfer listesinin en başında, Sporting Lizbon’da forma giyen 1999 doğumlu Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand’ı Rossoneri’ye kazandırmak yer alıyor. Ya da alternatif olarak, fiziksel olarak güçlü ve oyun kurma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip bir orta saha oyuncusu.

    Takımdan ayrılacak oyuncular konusunda ise bir değişiklik yok: Loftus-Cheek ve Fofana transfer piyasasında yer alırken, Modric ise yaklaşık on gün sonra sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyecek.


    Jashari, Amorim yönetiminde bir şans bulabilir; eski Torino oyuncusu Ricci de öyle. Portekizli teknik direktör Estupinan'a yer vermeyecekken, hem Bartesaghi'nin hem de Saelemaekers'in kadroda kalmasını istedi. Rabiot ise ayrı bir konu: Amorim onu kadroda tutmayı çok ister, ancak karar oyuncuya bağlı.

  • PULISIC ÇOK ÖNEMLİ

    Forvet kadrosuna gelince, Amorim Nkunku’dan teknik açıdan memnun olduğunu belirtti ve Pulisic’in takımda kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.


    Leao konusunda pek bir gelişme yok; mevcut durumda, kalma ihtimalinden çok ayrılma ihtimali daha yüksek. Meksikalı Gimenez de takımdan ayrılacak, Fullkrug’un ise sözleşmesi uzatılmayacak.