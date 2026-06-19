Milan, Amorim’in yeni dönemi: Kimler kalacak, kimler satılacak?

Milan her geçen gün daha da geride kalıyor: 19 Haziran itibarıyla henüz bir sportif direktör ve genel müdür atamamıştır. Benzer bir duruma geri dönmek için 2018 yazına geri sarılmak gerekiyor; o zaman kulüp transfer çalışmalarına ancak Ağustos başında başlamıştı. O zamanlar Milan farklı, zayıf bir takımdı ve başında Yonghong Li gibi belirsiz bir isim vardı.





Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim, zaman kaybetmek istemiyor ve hem transfer piyasasında takıma katılacak oyuncular hem de takımdan ayrılacak oyuncular konusunda ilk taleplerini şimdiden iletti.